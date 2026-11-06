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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:7 (10:12), 7:5, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Fric nalazi na 12. mestu ATP liste.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Španski teniser će u polufinalu Mastersa u Parizu igrati protiv pobednika duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Portugalac Nuna Boržeša.

U prvom polufinalu sastaće se Francuz Luka Van Aš i Amerikanac Ben Šelton.

Fric je porazom od Alkaraza izgubio sve šanse za plasman na završni turnir, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu. Plasman na završni turnir je izborio Španac Rafael Hodar.

Pored Hodara na završnom turniru će igrati Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanci Ben Šelton i Frensis Tijafo, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.