SVETSKA EKSKLUZIVA! Intervju Karlosa Alkaraza za Kurir - nasmejali smo ga do suza jednim pitanjem
Privilegija malog broja medija na svetskoj sceniji je da posle velikih teniskih mečeva dobije priliku na razgovor sa velikanima "belog sporta".
Kurir se našao u odbranom društvu u Parizu, gde su pored nas, još samo dva svetska medija dobila priliku da pričaju sa Karlosom Alkarazom posle njegove velike pobede nad Fricom.
Karlitose, imaš zaista izvanredan padobran...
- Ha, ha, ha - iskreno, dečački je počeo da se smeje Alkaraz i pre nego što smo završili misao, pa je i nas naterao na istu reakciju.
Da pojasnimo, "čudesni padobran" je magija koju u rukama ima Karlos. Kako to radi: "navlači" Frica na mrežu i onda ga lagano prolazi.
Nastavljamo sa pitanjem - Emocija, jel to okrenulo ovaj meč?
-Sto posto, sto posto! Počeo sam meč veoma dobro, ali sam se pri servisu na 5:4 unervozio, što ga je ohrabrilo da stabilizuje svoju igru i zaigra bolje sa osnovne linije. Nisam uspevao da dobijem "besplatne poene" iz servisa, mučio sam se da pronađem rešenje u igri sa osnovne linije - što mi je dodatno otežalo celu situaciju. Nisam iskoristio više šansi tokom taj-brejka, praveći odluke zbog kojih sam zažalio - da budem iskren. Drugi set je krenuo po istoj matrici, ali sam na 5:3 dobro odservirao i počeo da gasim tu nervozu koja me je pratila.
Utisak - uživali ste u igri od tog momenta?
- Tačno tako. Počeo sam mnogo više da uživam u meču, da realizujem sjajne udarce i osvajam važne poene - i počeo sam da se smejem. To je pokrenulo pravi lanac novih emocija koje sam osetio sa tribina, i nadovezao sam se na njih i uveo u meč.
Kada se na sve nadoveže i podrška sa tribina...
- Povezao sam se sa njihovom energijom, odlučio da im pružim još više zabave - i od tada je svaki naredni poen bio čisto uživanje - zaključio je Alkaraz razgovor za Kurir.
Pamtiću ovaj meč dugo, dugo...
Karlos je duel sa Fricom ocenio kao meč koji će mu ostati urezan u sećanju:
- Ovo će zasigurno biti jedan od najposebnijih mečeva u mojoj karijeri, sećaću ga se dugo, dugo. Moraću da shvatim šta se sa mnom i sa mojom igrom dešavalo u početku, zašto sam igrao toliko nervozno? Još jednom mi je potvrđeno da moram da učinim sve da uživam u igri, da je ovo na kraju dana ipak samo igra - i da je to primarno u odnosu na to da li dobijete ili izgubite meč. Od kada izađete na teren, svaka loptica treba da bude prilika za uživanje i zabavu publike - i da je taj utisak onaj pravi sa kojim treba napustiti teren. Čim sam to shvatio na 5:3, krenuo sam da se zabavljam - i ishod ste videli - dodaje treći igrač sveta..