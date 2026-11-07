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Privilegija malog broja medija na svetskoj sceniji je da posle velikih teniskih mečeva dobije priliku na razgovor sa velikanima "belog sporta".

Kurir se našao u odbranom društvu u Parizu, gde su pored nas, još samo dva svetska medija dobila priliku da pričaju sa Karlosom Alkarazom posle njegove velike pobede nad Fricom.

Karlitose, imaš zaista izvanredan padobran...

- Ha, ha, ha - iskreno, dečački je počeo da se smeje Alkaraz i pre nego što smo završili misao, pa je i nas naterao na istu reakciju.

Da pojasnimo, "čudesni padobran" je magija koju u rukama ima Karlos. Kako to radi: "navlači" Frica na mrežu i onda ga lagano prolazi.

Nastavljamo sa pitanjem - Emocija, jel to okrenulo ovaj meč?

-Sto posto, sto posto! Počeo sam meč veoma dobro, ali sam se pri servisu na 5:4 unervozio, što ga je ohrabrilo da stabilizuje svoju igru i zaigra bolje sa osnovne linije. Nisam uspevao da dobijem "besplatne poene" iz servisa, mučio sam se da pronađem rešenje u igri sa osnovne linije - što mi je dodatno otežalo celu situaciju. Nisam iskoristio više šansi tokom taj-brejka, praveći odluke zbog kojih sam zažalio - da budem iskren. Drugi set je krenuo po istoj matrici, ali sam na 5:3 dobro odservirao i počeo da gasim tu nervozu koja me je pratila.

Utisak - uživali ste u igri od tog momenta?

- Tačno tako. Počeo sam mnogo više da uživam u meču, da realizujem sjajne udarce i osvajam važne poene - i počeo sam da se smejem. To je pokrenulo pravi lanac novih emocija koje sam osetio sa tribina, i nadovezao sam se na njih i uveo u meč.

Kada se na sve nadoveže i podrška sa tribina...

- Povezao sam se sa njihovom energijom, odlučio da im pružim još više zabave - i od tada je svaki naredni poen bio čisto uživanje - zaključio je Alkaraz razgovor za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia



Pamtiću ovaj meč dugo, dugo...

Karlos je duel sa Fricom ocenio kao meč koji će mu ostati urezan u sećanju:

- Ovo će zasigurno biti jedan od najposebnijih mečeva u mojoj karijeri, sećaću ga se dugo, dugo. Moraću da shvatim šta se sa mnom i sa mojom igrom dešavalo u početku, zašto sam igrao toliko nervozno? Još jednom mi je potvrđeno da moram da učinim sve da uživam u igri, da je ovo na kraju dana ipak samo igra - i da je to primarno u odnosu na to da li dobijete ili izgubite meč. Od kada izađete na teren, svaka loptica treba da bude prilika za uživanje i zabavu publike - i da je taj utisak onaj pravi sa kojim treba napustiti teren. Čim sam to shvatio na 5:3, krenuo sam da se zabavljam - i ishod ste videli - dodaje treći igrač sveta..