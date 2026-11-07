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Treći igrač sveta Karlos Alkaraz uspeo je da se domogne svog prvog polufinala Pariz Mastersa kroz niz od 7 uzastopnih pobeda po osvojenoj tituli u Beču prošle nedelje - tek druge u dvorani u već bogatoj karijeri.

Dvadeset trogodišnji momak iz Mursije, čiji ekskluzivni intervju za Kurir ste mogli da čitate, danas u Parizu ima za cilj da stigne do finala na 7. od ukupno 9 turnira iz serije ATP Masters 1000 (bez Kanade i Šangaja). Time bi se izjednačio sa Bekerom i Medvedevom na 9. mestu po broju ATP Masters 1000 finala u istoriji serije (11) i plasirao se u svoje šesto finale ove sezone.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

U jednom od najvažnijih mečeva karijere, Karlos je spasao 2 meč-lopte da bi savladao Frica u četvrtfinalu, a pred današnje polufinale vodi sa 6-1 u međusobnim mečevima protiv 23. igrača sveta Kaspera Ruda.

Četiri godine stariji Norvežanin dobio je njihov jedini prethodni meč na tvrdoj podlozi u dvorani protiv Alkaraza u grupnoj fazi Završnog Mastersa u Torinu 2024. Rud se ponosi impozantnim skorom od 20-4 u dvorani od početka sezone 2025, što je krunisano njegovom prvom titulom u Stokholmu prošle godine - a drugom pobedom u ovim uslovima nad sedmostrukim osvajačem Grend Slem titula bi obezbedio svoje drugo finale na Mastersima 1000 na tvrdoj podlozi posle Majamija 2022.

Novi teniski heroj Francuske Luka Van Aš danas od 14:30 igra u svom prvom polufinalu na ATP Masters 1000 turnirima - u nastojanju da ostvari najveću pobedu u karijeri protiv 4. igrača sveta Bena Šeltona. Ovaj 22-godišnjak nastoji da postane šesti različiti i ujedno najmlađi francuski finalista u istoriji ovog turnira, kao i četvrti igrač rođen 2004. godine ili kasnije koji je stigao do ATP Masters 1000 finala.

Naspram njega, treći nosilac Šelton ima za cilj da se plasira u svoje 11. finale na ATP turnirima, šesto u ovoj sezoni posle Dalasa, Minhena, Štutgarta, Mastersa u Montrealu i Ju Es Opena, čime bi se izjednačio sa Sinerom (i Alkarazom) po broju finala ove sezone. Ben bi takođe postao prvi Amerikanac koji je stigao do 6 finala na ATP turnirima u jednoj sezoni još od Blejka (8) 2006. godine, i drugi čovek koji je stigao do više ATP Masters 1000 finala u 2026. godini posle Sinerovih 5 (u čemu će mu se danas pridružiti Alkaraz ili Rud).

Spisak učesnika u pojedinačnoj i konkurenciji parova za Završni Masters u Torinu 2026. napokon je kompletiran, pri čemu su 8. nosilac Frensis Tijafo i 10. nosilac Rafael Hodar obezbedili poslednja dva mesta nakon četvrtfinalnih poraza Pola i Frica u petak. Tijafo će debitovati u Torinu sa 28 godina, a 8 godina mlađi Hodar, koji je prošle sezone na sličan način zauzeo poslednje preostalo mesto na Nekst Džen li ATP Finalu - može biti zahvalan svom kapitenu Alkarazu na ovom jedinstvenom uspehu koji je pre njega jedino ostvario Cicipas (2017-18) nastupivši na Nekst Džen Finalu i Završnom Mastersu u uzastopnim godinama.

Ako je u slučaju prvog meča dana apsolutni favorit treći nosilac Šelton - u susretu drugog nosioca Alkaraza i Ruda umor i emocije bi mogle da utiču na njegov tok posle sinoćnjih trilera. I pored toga, teniski Pariz skoro sa izvesnošću očekuje peti meč Španca i Amerikanca (3-1) u velikom finalu sutra - za najzanimljiviji mogući završetak turnira koji je ove godine obeležio 40 godina postojanja.