Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Doskorašnji teniser Gael Monfis imenovan je danas za selektora Dejvis kup reprezentacije Francuske, mesec dana nakon što je završio igračku karijeru.

"Ponosan sam što sam postao selektor reprezentacije. Ovaj plavi dres mi toliko znači. Želim da izgradim pravi kolektivni projekat i da stvorim dinamiku koja će nam omogućiti da osvajamo titule", naveo je Monfis u saopštenju Saveza.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Monfis je trebalo ove sedmice na mastersu u Parizu da završi karijeru, ali je to učinio ranije, nakon što je objavljeno da se razveo od ukrajinske teniserke Eline Svitoline.

On je na mestu selektora zamenio Pola-Anrija Matjea, kome je Savez zahvalio na trogodišnjoj saradnji, nakon što je prošle godine predvodio ekipu do četvrtfinala Dejvis kupa.

Monfis je tokom 22-godišnje karijere u Dejvisu kupu odigrao 15 mečeva u singlu i pobedio 12 puta.

Francuska će naredni meč u Dejvis kupu imati u februaru, a Monfisu će u radu pomagati bivši igrači Žil Simon i Rišar Gaske.

Francuska je osvojila 10 titula u Dejvis kupu, a poslednji put 2017. godine.