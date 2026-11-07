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Snimanje zvuka na treninzima biće isključeno tokom Završnog WTA turnira, nakon što su u javnost dospeli privatni komentari američke teniserke Džesike Pegule o Ruskinji Miri Andrejevoj, rekla je predsednica WTA Valeri Kamilo i izvinila se zbog tog incidenta.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Pegula je tokom treninga razgovarala sa trenerom Markom Noulzom i rekla da se Andrejeva ponaša kao "diva", a ti komentari mogli su da se čuju tokom prenosa na Jutjubu iz Indijan Velsa, gde se od 8. do 15. novembra održava završni turnir WTA.

WTA je preuzela odgovornost za propust jer igračice nisu bile na odgovarajući način obaveštene da su mikrofoni uključeni.

Predsednica organizacije Valeri Kamilo rekla je da nije bilo pravovremenog obaveštenja ni jasnih oznaka i istakla da će snimanje zvuka tokom treninga ubuduće biti isključeno.

"Želim posebno da se izvinim Džesiki Peguli i njenom treneru Marku Noulzu. Ono što se dogodilo bilo je žalosno i neprihvatljivo. ;Džes je jedna od najvećih zvezda WTA i jedna od naših najglasnijih zagovornica. Ne zaslužuje da se suočava sa ovakvim ometanjem", navela je Kamilo, preneo je Skaj.

"Jedna od osnovnih odgovornosti WTA kao organizacije koja zastupa interese igračica jeste da ih zaštiti kad god je to moguće. Igračice zaslužuju bolje i nastavićemo da radimo na podizanju standarda u WTA", dodala je Kamilo.

Pegula je tokom razgovora, koji je takođe mogao da se čuje u prenosu, rekla da bi Andrejeva, šampionka Rolan Garosa, "trebalo da se spusti na zemlju", kao i da njen trener, nekadašnja osvajačica Vimbldona Končita Martines, podstiče takvo ponašanje svoje igračice.

"Očigledno je da nisam imala pojma da se razgovor snima i niko me o tome nije obavestio. Ali, šta je tu je. ;Mislim da je to nešto protiv čega se već nekoliko godina ozbiljno borimo, jer je na turnirima sve više nadzora, snimanja zvuka i pristupa igračicama nego ranije", rekla je Pegula za I-Es-Pi-En (ESPN).

"Znam da je to odlično za navijače kada je reč o televizijskim prenosima, ali u poslednje vreme, a posebno tokom poslednjih nekoliko godina, imali smo nekoliko sličnih incidenata za koje se čini da su potpuno nepotrebni. Mislim da će ovaj slučaj sigurno ponovo pokrenuti tu temu. Nadam se da ćemo moći da ga iskoristimo kako bismo nastavili da se zalažemo za veću privatnost igračica", dodala je peta teniserka sveta.

Dvostruka grend slem šampionka Amerikanka Koko Gof, koja se nalazi u Pegulinoj grupi na Završnom WTA turniru, zajedno sa Čehinjom Lindom Noskovom i prvom teniserkom sveta Elenom Ribakinom iz Kazahstana, takođe je u januaru zatražila veću privatnost.

Tada su kamere zabeležile kako razbija reket nakon poraza od Ukrajinke Eline Svitoline u četvrtfinalu Australijan opena u Melburnu u januaru.