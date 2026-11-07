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Tri seta su bila potrebna trećem nosiocu Mastersa u Parizu Benu Šeltonu (5:7 6:3 6:4) da uđe u svoje prvo finale ovog turnira u karijeri, potvrdivši pretpostavke da će “vaskrsli” Van Aš biti “tvrd orah” čak i za prvog reketa SAD.

U kratkom razgovoru sa medijima posle još jednog uspeha krajem duge sezone, Šelton je na početku konferencije za medije dao odgovor Kuriru na pitanje čemu bi ponajviše pripisao ovakve uspehe ovako kasno u sezoni?

“Pre svega – mentalnom aspektu moje igre. Uz to, mislim da je odluka da preskočim neke turnire, provedem malo više vremena kod kuće i odradim seriju ciljnih treninga bila plodotvorna kako bih u ovom delu sezone i dalje bio svež i posvećen takmičenju 100%. To što mi je ovde ugodno, što se zabavljam na terenu čini sve mnogo lakšim – i mislim da je ova kombinacija prava”, kaže nam on.

Da li je “Šelton specijal” to što je opet pobedio posle izgubljenog prvog seta?

“Imao sam dosta pobeda kroz vraćanje u meč, ali mi verujte kad vam kažem da mnogo više volim da osvojim prvi set. (smeh) Izgleda da mi je ponekad potrebno malo više vremena da se zalaufam i pronađem željeni nivo igre. Ipak, danas je to bilo veoma teško učiniti; Luka je igrao veoma dobro a ja načinio previše neiznuđenih grešaka, pa sam morao nekako da izumim način da se vratim u meč – i u tome sam srećom uspeo”, ističe Amerikanac.

“Tražio sam previše iz svojih udaraca, preigravao – a tek onda kada sam postao strpljiviji i shvatio da mogu da uzmem više poena kroz duge razmene i bez nastojanja da jednim udarcem rešim sve – stvari su se promenile”, dodaje on.

Šta misli o finalu protiv Ruda – odnosno Alkaraza?

“Obojica su ove nedelje prikazala fantastičan tenis. Kasper je tokom celog turnira na izuzetno visokom nivou; njegov meč protiv Hodara je bio sjajan, kao i protiv Štrufa, Boržeša. Ne verujem da je ovde izgubio set, i to je impresivno. Svima je jasno kakvu je poruku poslao Karlos osvajanjem turnira (u Beču) prošle nedelje, prikazavši sjajan dvoranski tenis koji je ujedno veoma zabavan. Ko god bude moj protivnik sutra, uzbuđen sam što sam kreirao još jednu šansu da se borim protiv najboljih igrača na svetu i priliku da se borim za još jednu titulu”, jasan je Ben.

Da li ste gledali snimak sinoćnjeg meča Alkaraza i Frica?

“Naravno da jesam (smeh). Bio je to strahovit meč, i teško je bilo videti Tejlora kako gubi na kraju. Servirao je za plasman u Torino, imao 2 meč lopte – i po svemu do tada viđenom sam mislio da će uspeti konačno da trijumfuje. Karlos je i ovoga puta potvrdio koliko je uspešan u pronalaženju načina da se povrati iz situacija – što inače ne bi bilo moguće. Videli smo ga u toj ulozi toliko puno puta pre u karijeri. Krivo mi je što Tejlor nije uspeo da se kvalifikuje za Torino kako bismo imali još jednog (trećeg) Amerikanca u glavnom žrebu, ali je istovremeno i Karlos igrao za Hodara i progurao ga na Završni Masters. Eto, i po tome je tenis zanimljiv u ovo doba sezone – jer se borite na terenu u Parizu, a istovremeno ostvarujete svoje ciljeve za drugi turnir – u Torinu”, zaključuje Ben Šelton.