Alkaraz je savladao 23. igrača na ATP listi posle sat i 27 minuta.
Tenis
ALKARAZ U FINALU PARIZA: Španac preslišao Ruda i zakazao borbu za trofej sa Šeltonom
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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 6:4, 6:4.
Španac je do pobede stigao brejkom u devetom gemu prvog seta i brejkom u sedmom gemu drugog seta.
Alkaraz će u finalu igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Bena Šeltona.
(Beta)
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