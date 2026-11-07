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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 6:4, 6:4.

Španac je do pobede stigao brejkom u devetom gemu prvog seta i brejkom u sedmom gemu drugog seta.

Alkaraz će u finalu igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Bena Šeltona.

(Beta)

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Tenis, Masters u Parizu Izvor: Kurir