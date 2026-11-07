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Da se penzionisane zvezde francuskog tenisa uvažavaju i međusobno podržavaju – dobili smo najnoviju potvrdu danas u Parizu, gde je objavljeno da je po nedavnom zvaničnom završetku 22-godišnje teniske sezone Gael Monfis imenovan za novog Dejvis Kup selektora Francuske.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Kako se Francuska nije kvalifikovala za finalni turnir najboljih 8 Dejvis Kup reprezentacija za ovu godinu u Bolonji, odlučeno je da Monfis na toj poziciji posle 3 godine nasledi još jednog bivšeg igrača, Pol Anri Matjea.

„Izuzetna mi je čast i izvor velikog ponosa što postajem kapiten francuske reprezentacije. Ovaj plavi dres mi neizmerno puno znači. Želim da izgradim pravi kolektivni projekat i stvorim naboj koji će nam omogućiti da osvajamo titule.“ Kao igrač, Monfis je stigao do dva finala Dejvis kupa, 2010. kada su “trikolori” izgubili u Beogradskoj Areni od Srbije - i 2014. od Švajcarske.

Monfisu će podršku pružati bivši saigrači iz Dejvis kup reprezentacije Rišar Gaske i Žil Simon, od kojih je drugi danas u paru sa predsednikom Teniske federacije Francuske Žilom Moretonom izrazio radost zbog te odluke pred medijima na Mastersu u Parizu.

“Presrećan sam što smo se dogovorili sa Gaelom da okrenemo novu stranicu u istoriji Dejvis Kup reprezentacije naše zemlje. Njegova energija, znanje, timski duh i posvećenost reprezentaciji iz igračkih dana će se sjajno pretočiti u njegovu novu ulogu u vođenju naše reprezentacije, i biće nam pravo zadovoljstvo da kroz našu stručnu saradnju stvaramo nove osnove za njene buduće uspehe!"

Francuska je 10 puta osvajala trofej na najstarijem redovnom timskom sportskom takmičenju na svetu – ali “samo” 4 puta posle Drugog svetskog rata, i poslednji put 2017. protiv Belgije u Lilu.