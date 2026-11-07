Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u prvom kolu ATP turnira u Stokholmu, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Švedske, saopštili su organizatori takmičenja.
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SRBIN SAZNAO RIVALE U STOKHOLMU: Kecmanović protiv Rinderkneša u prvom kolu
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Kecmanović je 60. teniser sveta, dok se Rinderkneš nalazi na 68. mestu ATP liste. Srpski i francuski teniser odigrali su četiri međusobna duela u karijeri, a Rinderkneš vodi 3:1 u pobedama.
Bolji iz duela između Kecmanovića i Rinderkneša sastaće se u drugom kolu sa pobednikom meča između Danca Holgera Runea i Belgijanca Zizua Bergsa.
Na turniru u Stokholmu igraće i Amerikanac Tejlor Fric, Norvežanin Kasper Rud, Italijan Lorenco Muzeti...
Kecmanović će na turniru u Stokholmu nastupiti u dubl konkurenciji sa Marselom Melom iz Brazila. Njihovi rivali u prvom kolu biće Amerikanac Rajan Segerman i Hendrik Jebens iz Nemačke.
ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 723.435 evra.
(Tanjug)
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