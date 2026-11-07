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Kecmanović je 60. teniser sveta, dok se Rinderkneš nalazi na 68. mestu ATP liste. Srpski i francuski teniser odigrali su četiri međusobna duela u karijeri, a Rinderkneš vodi 3:1 u pobedama.

Bolji iz duela između Kecmanovića i Rinderkneša sastaće se u drugom kolu sa pobednikom meča između Danca Holgera Runea i Belgijanca Zizua Bergsa.

Na turniru u Stokholmu igraće i Amerikanac Tejlor Fric, Norvežanin Kasper Rud, Italijan Lorenco Muzeti...

Kecmanović će na turniru u Stokholmu nastupiti u dubl konkurenciji sa Marselom Melom iz Brazila. Njihovi rivali u prvom kolu biće Amerikanac Rajan Segerman i Hendrik Jebens iz Nemačke.

ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 723.435 evra.

(Tanjug)