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"Iza mene je neverovatna sezona, ali moje telo trenutno nije fizički spremno za takmičenje. Provešću neko vreme kod kuće, odmarajući se i oporavljajući, kako bih se što bolje pripremila za sezonu 2027", navela je Ribakina u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Jelena Ribakina Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Njeno mesto u prvoj grupi zauzeće prva rezerva Marta Kostjuk, koja će u nedelju u prvom kolu igrati protiv šampionke Vimbldona Linde Noskove. U drugom meču dana sastaće se Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula.

Povlačenje Ribakine nije bilo iznenađenje, pošto je konferenciju za medije uoči turnira pomerila sa petka na subotu, a prethodne nedelje je zbog povrede vrata predala četvrtfinalni meč na turniru u Japanu.

Ribakina je tokom ove sezone osvojila je Ju Es open i Australijan open, uz još dve titule, a sezonu završava sa učinkom od 54 pobede i 14 poraza.

(Beta)