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Španski teniser Karlos Alkaraz boriće se za trofej na Mastersu u Parizu, pošto je u polufinalu eliminisao Kaspera Ruda rezultatom 6:4, 6:4. Alkarazu je ovo prvo finale u francuskoj prestonici u karijeri, a u meču za titulu čeka ga stari dužnik Ben Šelton.

Trijumf nad norveškim igračem, koji je tokom susreta imao probleme s kolenom, Alkaraz je obezbedio sigurnom igrom u dva seta, iako otvoreno ističe da mu podloga u dvorani „Bersi“ ne leži idealno.

"Iskreno, uslovi su mi veoma teški. Ovaj teren ne odgovara baš najbolje mojoj igri. Pokušavam da se prilagodim koliko god mogu i veoma sam srećan što se iz meča u meč osećam sve komfornije. Spreman sam za finale", rekao je Alkaraz za "Sky Sports".

Prepreka do pehara biće Ben Šelton, Amerikanac koji ga je ove sezone zaustavio u četvrtfinalu US opena posle maratona i dramatičnog taj-brejka u petom setu.

Španski igrač napominje da ga očekuje izuzetno težak zadatak:

"To je verovatno jedan od najtežih izazova sa kojima trenutno mogu da se suočim u tenisu. Ben igra sjajan tenis. Ima ogroman servis, veoma je stabilan sa osnovne linije i fizički je izuzetno snažan."

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nije zaboravio ni detalje njihovog njujorškog okršaja:

"Prošli put bilo je 7:6 u petom setu, neverovatan meč. Pokušaću da neke stvari koje tada nisam radio dobro sada uradim bolje."

Do ove sezone, Alkarazov krajnji domet u Parizu bilo je četvrtfinale, zbog čega mu plasman u samu završnicu ima posebnu težinu.

"Dugo sam jurio ovaj trenutak, da igram finale ovde. Najdalje sam ranije stizao do četvrtfinala, tako da će ovo sigurno biti veliki dan za mene."

Dodatnog motiva pred završni duel ne manjka:

"Zaista želim da se osvetim Benu. Prošli put je bio veoma težak meč, odlučivali su detalji. Pokušaću da u tim malim, važnim trenucima uradim neke stvari drugačije nego tada. Siguran sam da će ovo biti sjajan meč za gledanje, ali i za igranje. I naravno, prilika da nešto naučim."

Finalni okršaj zakazan je za nedelju u 15 časova. Ukoliko podigne pehar, Alkaraz će u svojoj kolekciji imati titule sa čak sedam od ukupno devet turnira iz Masters serije.

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