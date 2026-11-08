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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaraz osvojio je svoju prvu titulu na mastersu u Parizu, pošto je danas u finalu pobedio četvrtog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle dva seta, 7:6, 7:5.

U prvom setu nije viđen nijedan brejk, a Alkaraz ga je osvojio pobedom u taj-brejku 7:5.

Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

U drugom setu je prvo Šelton uzeo servis španskom teniseru u petom gemu, da bi Alkaraz uzvratio brejkom u osmom gemu.

Španac je do drugog brejka došao u 12. gemu, čime je i stigao do pobede i titule.

Alkarazu je ovo deveta titula na masters turnirima, kao i ukupno 29. na ATP turu.

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