Slušaj vest

"Ovo je bilo nešto za čim sam dugo tragao. Ovde sam doživeo neke od najtežih poraza u svojoj karijeri. Konačno sam ovde pronašao pravi nivo igre. Otkrio sam pravi put i ispravan način rada. Zaista sam ponosan na sebe i na svoj tim, kao i na to kako su me gurali napred. Ovo mi mnogo znači", naveo je Alkaras u intervjuu na terenu nakon trijumfa nad Šeltonom.

Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Alkaras je do titule na mastersu u Parizu došao pošto je danas u finalu pobedio Šeltona posle dva seta, 7:6, 7:5.

"Danas je pred nama bio jedan od najtežih izazova u tenisu - duel sa Benom Šeltonom. On je sjajan igrač, čovek i šampion, a na svakom turniru igra sve bolje. Zaista mi je drago što sam pronašao rešenje - uspevao sam da vratim njegove servise u igru i da na terenu budem svoj. Veoma sam srećan što sam na kraju uspeo, ova pobeda je zaista posebna", rekao je Alkaras.

Trećem teniseru sveta je ovo deveta titula na masters turnirima, kao i ukupno 29. na ATP turu.

Ne propustiteTenisALKARAZ OSVOJIO MASTERS U PARIZU! Španac posle neviđene drame pobedio Šeltona u finalu!
Karlos Alkaraz
TenisKARLOS ALKARAZ POSLAO JASNU PORUKU BENU ŠELTONU: "Želim da mu se osvetim!"
Karlos Alkaraz
TenisŠELTON POSLE PLASMANA U FINALE PARIZA: Doneo sam pravu odluku...
profimedia-1132664677.jpg
TenisFRANCUSKA NA NOGAMA: Novi ljubimac domaće publike igra za finale mastersa u Parizu
Luka van Aš
TenisMASTERS U PARIZU: Šelton i Štruf u drugom kolu
Ben Šelton

01:03
Djokovic Alkaraz  Izvor: ESPN