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Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof pobedila je noćas svoju sunarodnicu, petu igračicu sveta Džesiku Pegulu posle tri seta, 6:4, 6:7, 6:2, u meču prvog kola Grupe 1 na završnom WTA turniru u Indijan Velsu.

Meč je trajao dva sata i 41 minut.

Gof je sedam puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Pegula osvojila četiri brejka.

Šampionka Sinsinatija - Koko Gof Foto: Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

U drugom meču prvog kola Grupe 1, osma teniserka sveta Čehinja Linda Noskova pobedila je 10. igračicu sveta Ukrajinku Martu Kostjuk posle dva seta, 6:2, 6:4.

Meč između Noskove i Kostjuk trajao je sat i 27 minuta.

Noskova je četiri puta uzela servis ukrajinskoj teniserki, dok je Kostjuk osvojila jedan brejk.

U drugom kolu, Gof će igrati protiv Noskove, dok Pegulu očekuje duel sa Kostjuk.

Kurir Sport / Beta

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