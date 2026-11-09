KOKO GOF I LINDA NOSKOVA STIGLE DO POBEDA! Amerikanka i Čehinja savladale Pegulu i Kostjuk!
Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof pobedila je noćas svoju sunarodnicu, petu igračicu sveta Džesiku Pegulu posle tri seta, 6:4, 6:7, 6:2, u meču prvog kola Grupe 1 na završnom WTA turniru u Indijan Velsu.
Meč je trajao dva sata i 41 minut.
Gof je sedam puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Pegula osvojila četiri brejka.
U drugom meču prvog kola Grupe 1, osma teniserka sveta Čehinja Linda Noskova pobedila je 10. igračicu sveta Ukrajinku Martu Kostjuk posle dva seta, 6:2, 6:4.
Meč između Noskove i Kostjuk trajao je sat i 27 minuta.
Noskova je četiri puta uzela servis ukrajinskoj teniserki, dok je Kostjuk osvojila jedan brejk.
U drugom kolu, Gof će igrati protiv Noskove, dok Pegulu očekuje duel sa Kostjuk.
Kurir Sport / Beta
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