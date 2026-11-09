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Novak Đoković se danas nalazi u sasvim drugačijoj fazi karijere u odnosu na period kada je gradio put ka teniskom vrhu. U vreme velikog rivalstva sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, njegov status u javnosti često je bio praćen podeljenim mišljenjima, a njegovi stavovi i potezi detaljno su praćeni i komentarisani.

Zbog toga su i danas zanimljivi njegovi razgovori iz prošlosti, nastali pre nego što je osvojio sve najvažnije trofeje. Pre sedam godina, u trenutku kada je na svom kontu imao 15 grend slem titula i tek postao otac, srpski teniser je u emisiji "VICE Sports" govorio o temama koje su u tom trenutku izazivale pažnju javnosti - od reakcija na podršku Hrvatskoj na Mundijalu 2018. godine, preko uzora poput Pita Samprasa i Majkla Džordana, do osvajanja Rolan Garosa i načina na koji se nosi sa ulogom javne ličnosti.

Reakcije u regionu i stav o prošlosti

Srpski as je omiljen u regionu, ali se mnogima nije dopalo to što je javno proslavio plasman Hrvatske u finale Svetskog prvenstva 2018. godine. Bio je Novak svestan posledica...

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Pa, lagao bih kad bih rekao da nikad to ne radim smerno, jer svestan sam kada se obraćam u javnosti preko socijalnih mreža da će to doći do mnogo ljudi preko socijalnih mreža, njihovih telefona, a naravno i medija. I onda će to da se proširi ako je neka priča koja prosto ima neku osnovu da bude veliki hit u regionu. Ja sam tu odreagovao iskreno i onako kako osećam. Imao sam opomenu od ljudi koji su bili oko mene da to može da proizvede lavinu negativnih reakcija u javnosti, i onda sam svesno ipak pustio", rekao je Novak u emisiji "VICE Sports" pre sedam godina i nastavio:

"Znači, postoji i jedno i drugo. Znači, postoji prirodno to osećanje, ja ne radim smerno stvari poput te, ne želim da izazovem negativne reakcije u javnosti. Ne želim uopšte, niti ja sam se trudio uvek da budem apolitičan i van svih tih zbivanja koja imaju negativni kontekst i koja su sporne, nisam, trudio sam se uvek da budem iznad toga."

"Osećam nešto, želim to da uradim, ako to nije sada previše osetljivo i delikatno, a to jeste bilo na granici, jer je to jako jedna delikatna tema zbog tenzija komšijskih i ratova koji su ostavili, i dalje su sveže rane ratova, i ja se trudim da ne učestvujem uopšte, i trudio sam se da uvek ne učestvujem, ali sa druge strane, mi pričamo o tome kako smo veliki hrišćani, a nismo u stanju da oprostimo. To je prva stvar. Ja ne govorim da sada ljudi koji su nekoga izgubili u ratu trebaju da zaborave i niti ja želim da bilo šta njima govorim, jer ja imam ljude oko mene koji su izgubili svoje najbliže u ratu, i to je strašna stvar. I to ne može da se zaboravi. Ja razumem te ljude, saosećam se sa njima, imam puno empatije", kaže Novak i nastavlja:

"Ali moje pitanje je: da li ćemo da ostanemo zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje, neprihvatanja, ili ćemo da se izdignemo iznad toga i da nastavimo dalje u nekoj pozitivnijoj emociji poštovanja i razumevanja? Ja osećam da je to ispravno i da je to pravilno i ja ću tako da se ponašam. Onaj ko ne želi to da prihvati, imam puno poštovanja, jer svako ima pravo da se postavi kako želi, ali ja ću to tako da radim, jer osećam da je to ispravno i da jedino tako možemo da imamo neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvatanja i mira".

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prvi teniski koraci i uticaj američkih legendi

Najveći idol Novaka Đokovića na startu karijere bio je Pit Sampras, ali je srpski as uspeo da nadmaši njegov impresivni rezultat. Legendarni Amerikanac se zaustavio na 14 grend slemova, dok je Novak najtrofejniji u istoriji sa 24.

"Pit Sampras jeste čovek na koga sam se ja ugledao kada sam počinjao da igram tenis i ostvarivao svoje neke prve korake. Zapravo, to sam mali milion puta spomenuo već, moja prva dodirna tačka s tenisom bila njegov finalni meč, ja mislim '91. ili '92. godine, u Vimbldonu. To je njegov prvi vimbldonski trofej, ja sam to gledao i tu sam se zaljubio u tenis", rekao je Đoković za "VICE Sports" i nastavio:

"Kocka sudbine je tako podesila da u to isto vreme, te iste godine, kad sam ja gledao taj duel njegov, finale Vimbldona, su se pravila tri teniska terena ispred, bukvalno 30 metara ispred terase restorana na Kopaoniku, gde sam odrastao i koji su vodili moji roditelji."

Zanimljiva je i činjenica da je Pit Sampras objavio penziju baš u godini kada je Đoković krenuo svoju profesionalu karijeru na ATP turu.

"Nisam imao priliku da igram sa njim, ali sa Agasijem jesam, koji mi je posle bio trener. On mi je jasno stavio do znanja da uvek mogu da računam na njega kao na mentora. Sa njim imam prisniji odnos nego sa Samprasom, i sa Samprasom isto imam dobar odnos, ali nekako sam se više povezao sa Agasijem. I sećam se da sam mu prišao i on kao: 'Šta da mu kažem? Da li da ga pitam da igramo?' I naravno, pitao sam ga, pošto sam ga video sa reketom, kao: 'Da li možeš?' Naravno, on je prihvatio, mi smo igrali i tako. To je bilo veliko nadahnuće za mene."

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Propušten susret u Monte Karlu

Pored njega, ugledao se na košarkaškog GOAT- a Majkla Džordana o kojem je pre nekoliko godina ispričao sjajnu anegdotu. Do tog momenta ga nije upoznao, što mu se kasnije ostvarilo.

"Sa Džordanom imam jednu ovako zanimljivu anegdotu. Nisam ga upoznao do sada, Tombu jesam, on je bio u Srbiji i nekoliko puta smo se videli, razvili smo prijateljski odnos. Nisam nikad skijao s njim, a to mi je želja. A Džordan je bio u Monte Karlu, gde živim već 10 godina, i sećam se, imao sam pauzu između dva treninga. Moja žena je otišla da se šeta gradom sa svojom sestrom. I meni je zvonio telefon, to je bilo pre nego što smo postali roditelji, kad smo još imali mogućnost da se malo odmorimo između treninga, onda sam stavio telefon, na silent mode i ja malo dremam i odmaram, vidim nešto svetli, svetli, svetli, i ono vibrira, ja rekoh: "Šta je, ko me zove? Ona me zove, pet propuštenih poziva", ispričao je Nole i nastavio u dahu:

"Ja se javljam.Sećam se tog trenutka, kao da je juče bilo. Ona kaže: 'Džordan je ispred mene na 5 metara.' Ja kažem: 'Molim' Kaže: 'Majkl Džordan, tvoj idol, koga hoćeš tako žarko i jako da upoznaš je ispred mene. Dolazi ovde.'", rekao je Novak i otrio kako ga je pojela trema:

"Ja ne znam šta mi je bilo, ali sam rekao: Ja ne mogu, zato što imam trening popodne, ja moram da se odmorim'. Ja sam, majke mi, spustio sam slušalicu i posle 10 minuta preznojavanja od onog kao: 'Šta sam to uradio?' Pokupio sam se i otišao do nje, njega više nije bilo, on je otišao", prisetio se srpski as.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Prekretnica u karijeri i dolazak porodice na prvo mesto

Đoković je tada priznao da je u različitim momentima karijere imao različite ciljeve, a kada je osvojio poslednji grend slem trofej koji mu je falio, Rolan Garos, osetio je prazninu. Ipak, nova uloga oca mu je donela novi nalet i želju da obori sve rekorde.

"Pa, kada sam postao otac, to mi je dalo još jedan ogroman polet i zalet. Ja sam tada zapravo imao najboljih 15 meseci u mojoj karijeri. Moja supruga se starala o detetu i ona je bila sa detetom, uglavnom, i ja sam nekako tada, zbog tog nekog naleta, neke nove pokretačke snage i energije, hteo još više da igram. Ja sam igrao najbolji tenis u životu i osećao sam se fenomenalno i nisam želeo kao sada da stajem, i onda sam žrtvovao to možda neko vreme koje sam u tim trenucima hteo da provodim više sa detetom, ali ovo je bila nekako jača želja, i ne znam, imao sam tu sreću, imam dan-danas da imam ogromnu podršku svoje supruge", rekao je Novak i dodao:

"Mi smo prolazili takođe kroz jednu fazu i u našem odnosu i u odnosu sa našom decom, gde je i ona isto doživela ogromnu transformaciju u životu, prosto, kada postaneš roditelj, otključaš neke nove dimenzije sebe. Onda je došao taj Rolan Garos, i onda sam sve to ostvario i kada sam postao roditelj zapravo sam shvatio da ima mnogo više toga u životu čemu nisam posvetio dovoljno pažnje, delovima sebe koji su možda u nekoj vrsti mraka ostali, zato što sam morao da razvijem toliku dozu discipline da bih dospeo do tog svetskog teniskog vrha iz ovakvih uslova koji su bili u potpunosti kontra svakom predviđanju da ću biti broj 1."

Suočavanje sa pritiskom javnosti i ličnim manama

Srpski as je rano shvatio koliko je zapravo teško biti javna ličnost i šta to sa sobom nosi. Greške se ne praštaju i svaki potez mora biti dvaput promišljen.

"Ja sebi dajem pravo da napravim grešku i prihvatam taj deo sebe, faličan, taj deo neki koji je krh, koji je lomljiv, koji je slabašan, koji je nestabilan, koji je neozbiljan, koji je možda nezreo i tako dalje. Ali kako će neko drugi da prosto sagledava sve to i kako će neko da mene vidi, da uzme u obzir, kakva je njihova prizma, ja to ne mogu da utičem na to. Ranije jesam, iskreno. I danas, naravno, ne mogu da kažem da me ne dotakne kada me neko, ne znam, za nešto osudi, a ja sam inače pravičan kroz život čovek i trudim se da ostanem na tom Hristovom putu istine, pravde i ljubavi. I kada nešto nije tako, onda naravno da me dotakne, ali u mnogo manjoj meri nego što je to bio slučaj ranije", rekao je Novak i dodatno pojasnio:

"Ne može da se isključi 100%, jer ja sam javna ličnost i izgradio sam zajedno sa ljudima koji su oko mene brend koji jeste opšte prihvaćen i uspešan u svetu sporta, a i šire, i prosto moram da budem odgovoran i svestan za svoje postupke, za svoje reči, za svoja dela", rekao je Novak.

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