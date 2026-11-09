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Statistika u tenisu nudi kristalno jasnu sliku: Novak Đoković drži rekord po broju grend slem titula (24), najviše provedenih nedelja na čelu ATP liste (428) i najveći broj osvojenih masters pehara (40). U svojoj vitrini ima i olimpijsko zlato, dok je u direktnim okršajima nadmašio oba najveća konkurenta - Rodžera Federera (27-23) i Rafaela Nadala (31-29).

Ipak, uprkos ovim brojkama, pojedini navijači i analitičari i dalje prednost daju Švajcarcu ili Špancu. Budući da sam Đoković izbegava polemiku na ovu temu, najmerodavniji sud daju oni koji su rekete ukrštali sa svom trojicom, te je britanski "Ekspres" doneo tekst sa upravo tim sagovornicima.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako se nisu svi sastajali sa njima u njihovim zenitima, ovih 11 tenisera iznelo je svoje viđenje trke za najboljeg svih vremena. Devet legendi tenisa glasalo je za Novaka, jedan je dao glas Nadalu, a čuveni Crnogorac izdao je Đokovića i ostao je uzdržan.

Da krenemo redom...

Endi Marej - glas za Đokovića

Kao jedini igrač koji je godinama uspevao da ugrozi dominaciju trojca i formira takozvanu „Veliku četvorku“, Britanac nema dilemu. Nekadašnji svetski broj jedan, koji je nakon povlačenja jedno vreme i trenirao Đokovića, direktno poručuje:

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković i Endi Marej Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Instagram, AFP / Newscom / Profimedia

„Novak je u poslednjih nekoliko godina definitivno učvrstio status najboljeg tenisera svih vremena, svakako najboljeg u svojoj generaciji, s obzirom na rekorde koje je ostvario. Mislim da bi u narednih nekoliko godina, a možda već sada, mogao s pravom da polaže pravo na titulu najboljeg sportiste svih vremena.“

Sten Vavrinka - glas za Đokovića

Osvajač tri grend slema, koji je Novaka savladao u dva velika finala, karijeru je završio u Bazelu, ali uprkos činjenici da mu je Federer sunarodnik, prednost daje srpskom asu:

„Na kraju krajeva, Novak Đoković je najjači igrač u istoriji, i to ubedljivo. Ono što je postigao tokom godina je neverovatno. Oborio je sve rekorde i nastavlja da se takmiči na najvišem nivou.“

1/4 Vidi galeriju Sten Vavrinka i Novak Đoković Foto: Javier Rojas/Pi / Zuma Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Švajcarac je pritom istakao da mu je igrački najnezgodniji bio Nadal na pariškoj šljaci:

„Najteži protivnik bio mi je Rafael Nadal na Rolan Garosu, posebno u petom setu. Njegova karijera govori sama za sebe. Igrati protiv njega u Parizu, na šljaci i u takvim uslovima, bio je najteži izazov u tenisu za mene.“

Danil Medvedev - glas za Đokovića

Iako je sa Švajcarcem ređe igrao, ruski teniser je vodio brojne bitke sa Nadalom i Đokovićem. Čak ni tenzije i frustracije u pojedinim mečevima nisu uticale na njegovo poštovanje prema Novaku, što mu je u lice rekao još nakon finala u Njujorku:

„Nikada ovo nisam rekao nikome, ali sada ću reći. Za mene si ti najveći igrač u istoriji.“

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Miloš Raonić - bez konačne odluke

Kanadski server crnogorskog porekla savladao je Federera tri puta, Nadala dva puta, dok protiv Đokovića nije upisao nijednu pobedu. Ipak, odbio je da izabere jednog igrača, istakavši specifičnost Đokovićeve taktike:

„Novak Đoković je najbolje od svih neutralisao moj servis, a to je bilo moje najjače oružje. Za nekoga ko je toliko veliki igrač, igrao je kroz sredinu terena. Kada gledate tenis, obično pomislite: 'Pogledajte kako je dobro pogodio viner po paraleli ili dijagonali, ili kako je stvorio ugao'. On je igrao po sredini, zbog čega su mi uglovi za napad delovali mnogo manji. Bilo je kao da sam u ekspres-loncu.“

1/10 Vidi galeriju Miloš Raonić Foto: Zac Goodwin, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia, Printscreen đ

Dijego Švarcman - glas za Nadala

Argentinac, poznat kao izuzetno nezgodan protivnik na šljaci i nekadašnji član top 10 društva, nikada nije nadigrao Đokovića i Federera. Iako je uspeo da savlada Nadala, upravo Španca vidi na vrhu:

„Mislim da Rafael Nadal od njih trojice izaziva najviše poštovanja kada izađete na teren. Kao da na teren izađete već pomalo poraženi.“

Foto: EPA/Clive Brunskill Pool

Dominik Tim - glas za Đokovića

Nekadašnji šampion US Opena, koga su povrede prerano odvojile od tenisa, vrednuje isključivo najteže trofeje:

„Po mom mišljenju, broj osvojenih grend slem titula trebalo bi da bude glavni kriterijum prilikom određivanja najboljeg tenisera svih vremena, jer su to četiri najvažnija turnira u tenisu. Sve ostalo je u redu, ali nije isto. Grend slemovi su ono što se računa, tako da će GOAT verovatno biti teniser sa najviše osvojenih grend slem titula.“

Foto: Profimedia

Gael Monfis - glas za Đokovića

Francuski veteran završio je karijeru sa skorom 0-20 protiv Đokovića, dok je protiv Federera (4-10) i Nadala (2-14) dolazio do trijumfa. Njegov pogled kombinuje priznanje čitavoj eri i Novakovoj statistici:

„Najbolji svih vremena je, naravno, Novak Đoković. Za mene su isto i njih sva trojica najbolji svih vremena. Ne možemo ih razdvajati, jer su njih trojica postigla više od bilo koga drugog. Znam da ljudi svaki put žele da izdvoje samo jednog, ali pričamo o Rafi, Rodžeru i Novaku kao o Mesiju i Ronaldu.“

1/5 Vidi galeriju Francuski teniser Gael Monfis, poslednji nastup na US openu Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Nik Kirjos - glas za Đokovića

Australijanac je tokom karijere imao turbulentne odnose sa sva tri giganta, ali je nakon finala Vimbldona i podrške koju je pružio Đokoviću u Australiji 2022. godine jasno analizirao srpskog tenisera:

„Đoković? Prednosti: U najboljim danima praktično nije imao slabosti. Voleo je kada mu udarate brzo, kada ga pritiskate, a nije mu smetalo ni da preuzme inicijativu i diktira igru. Slabosti: Drugi servis mu nije bio naročito dobar, ali je kasnije unapredio preciznost prvog servisa. Znatno je popravio voleje, ali nije bio najbolji na mreži. Razlika: Najbolji svih vremena.“

1/3 Vidi galeriju Novak Đoković i Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Aleks de Minor - glas za Đokovića

Predstavnik mlađe generacije savladao je Novaka na Junajted kupu 2024. godine, a taj trijumf je opisao biranim rečima:

„Mogu da kažem da sam pobedio najvećeg tenisera svih vremena.“

Australijanac ima i dve pobede iz šest duela sa Nadalom, dok je jedini meč protiv Federera izgubio u Bazelu 2019. godine.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Aleks De Minor (finale Pekinga) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Tim Henman - glas za Đokovića

Iako je britanska publika tradicionalno favorizovala Federera, nekadašnji polufinalista Vimbldona svoj glas daje Novaku:

„Najveći teniser svih vremena je Novak Đoković. Ono što je postigao, osvojivši svaki grend slem najmanje po tri puta, zaista je neverovatno. Ima 24 grend slem titule. On je najbolji igrač kojeg sam ikada gledao.“

Foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Henman je karijeru završio sa 0-1 protiv Đokovića, 0-2 protiv Nadala i 6-7 protiv Federera.

Huan Martin del Potro - glas za Đokovića

Argentinski as i dugogodišnji rival, koga su povrede zaustavile na vrhuncu snage, više puta je otvoreno krunisao svog prijatelja:

„Bilo je prelepo videti, kao običan ljubitelj tenisa, nesumnjivo najboljeg u istoriji, izbliza i uživati u kvalitetu njegove igre.“

1/7 Vidi galeriju Huan Martin del Potro Foto: Profimedia, Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Konačni saldo ankete među neposrednim akterima je jasan: devet glasova pripalo je Novaku Đokoviću, jedan Rafaelu Nadalu (Dijego Švarcman), dok je jedan teniser ostao suzdržan (Miloš Raonić). Teren i sami protivnici rekli su svoje.

Kurir Sport / Ekspres

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