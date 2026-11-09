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Izjava poznate influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, da ne želi emotivnu vezu sa muškarcem iz Srbije svojevremeno je izazvala veliku buru u javnosti. Među onima koji su oštro reagovali na njene reči bio je i Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Zorana je u jednom intervjuu govorila o svojim kriterijumima za izbor partnera, a posebno je odjeknula njena poruka da je ne zanima muškarac koji živi u Srbiji, bez obzira na to koliko je uspešan, bogat ili kvalitetan.

Takav stav nije se dopao Srđanu Đokoviću, koji je u gostovanju u podkastu „Fashion Company Fondacija“ izrazio nevericu zbog činjenice da osoba iz Srbije javno iznosi takvo mišljenje.

1/6 Vidi galeriju Ovo je dom Zoranah u Majamiju Foto: Printscrean

„Skoro sam gledao jednu poznatiju ličnost po lajkovima na društvenim mrežama. Za mene je nezamislivo da takve osobe dobijaju toliku pažnju. Slušao sam deo njenog intervjua, gde devojka kaže: 'Bez obzira na to koliko je neki momak dobar, uspešan, bogat, hrabar, šta god, ako je iz Srbije i živi u Srbiji, on me ne zanima'. Srpkinja to kaže, iz Beograda! Ona kaže: 'Mene ne zanima veza sa Srbinom'“, poručio je Đoković.

On je dodao da takve izjave, prema njegovom mišljenju, govore o tome koliko su mladi udaljeni od sopstvene zemlje i naroda.

Zorana se nakon lavine negativnih komentara oglasila na društvenim mrežama, tvrdeći da su njene reči pogrešno protumačene i prenete. Otkrila je i da je zbog svega dobila veliki broj pretnji smrću.

1/12 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

„Nikada nisam rekla da mrzim svoju zemlju, jer je ne mrzim. Ovde sam provela veći deo svog života. Ispalo je da mrzim Srbiju, da nikada ne bih bila sa Srbinom i da omalovažavam drugarice koje su se udale i žive ovde. Nijedna od te tri stvari nije istina“, objasnila je influenserka.

Ona je kao jedan od razloga zbog kojih joj je teško da živi u Beogradu navela bolne uspomene na roditelje, koje je izgubila.

„Većina mojih uspomena sa roditeljima vezana je za ovaj grad. Zbog toga ne mogu da ga mrzim, ali ne mogu ni da ga volim, jer mi je jako teško kada sam ovde. Izgubiti oba roditelja nije laka stvar“, rekla je Zorana, dodajući da su njena putovanja često predstavljala beg od teških emocija.