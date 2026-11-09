HOĆE NA ČELO DRŽAVE, POSLAO JE BRUTALNU PORUKU CELOM NARODU! Veliki prijatelj Novaka Đokovića se kandidovao za predsednika!
Legendarni francuski as i jedan od najdominantnijih sportista u istoriji svoju odluku saopštio je putem video-snimka na društvenim mrežama, poručivši da ulazi u izbornu borbu s namerom da ujedini naciju, povrati nadu i ponudi novu energiju Francuskoj.
- Zovem se Tedi Riner i danas, gledajući vas direktno u oči, objavljujem svoju kandidaturu za predsedničke izbore 2027. godine. Borba je oduvek bila dio mene. Znam šta znači boriti se, pasti i uvek ponovo ustati - rekao je Tedi Riner.
On je u razgovoru za ugledni „Le Parisien“ poručio da je uveren u svoje šanse na izborima, odbacivši stavove onih koji njegovu kandidaturu ne uzimaju za ozbiljno.
- Znam što će ljudi reći o meni: 'On je lud.' 'Nije deo establišmenta.' 'Ne snalazi se u tome.' 'Nikad se nije bavio politikom.' Ako me to što odbijam da pognem glavu i odbijam da prihvatim haos čini ludim, onda da, potpuno sam lud. Neću biti jedan od onih koji posmatraju kako zemlja gori, tražeći pritom izgovore za sebe - zaključio je Tedi Riner.
Dobar odnos sa Novakom Đokovićem
Tedi Riner već godinama neguje izuzetno blisko i iskreno prijateljstvo sa Novakom Đokovićem.
Njihove zajedničke uspomene traju još od Rolan Garosa 2019. godine, kada je upravo francuski teškaš bio specijalni gost i izvlačio kuglice na zvaničnom žrebu. Četiri godine kasnije, 2023, Riner je imao posebnu čast da Noletu lično uruči šampionski pehar na Mastersu u Parizu.
Ipak, najemotivniji momenat njihovog prijateljstva zabeležen je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Riner je tada uživo i od srca čestitao Đokoviću osvajanje olimpijskog zlata, a njihov srdačan zagrljaj i razgovor u prestonici Francuske iznedrili su antologijski snimak koji je obišao planetu.