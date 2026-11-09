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Legendarni francuski as i jedan od najdominantnijih sportista u istoriji svoju odluku saopštio je putem video-snimka na društvenim mrežama, poručivši da ulazi u izbornu borbu s namerom da ujedini naciju, povrati nadu i ponudi novu energiju Francuskoj.

- Zovem se Tedi Riner i danas, gledajući vas direktno u oči, objavljujem svoju kandidaturu za predsedničke izbore 2027. godine. Borba je oduvek bila dio mene. Znam šta znači boriti se, pasti i uvek ponovo ustati - rekao je Tedi Riner.

On je u razgovoru za ugledni „Le Parisien“ poručio da je uveren u svoje šanse na izborima, odbacivši stavove onih koji njegovu kandidaturu ne uzimaju za ozbiljno.

- Znam što će ljudi reći o meni: 'On je lud.' 'Nije deo establišmenta.' 'Ne snalazi se u tome.' 'Nikad se nije bavio politikom.' Ako me to što odbijam da pognem glavu i odbijam da prihvatim haos čini ludim, onda da, potpuno sam lud. Neću biti jedan od onih koji posmatraju kako zemlja gori, tražeći pritom izgovore za sebe - zaključio je Tedi Riner.

Dobar odnos sa Novakom Đokovićem

Tedi Riner već godinama neguje izuzetno blisko i iskreno prijateljstvo sa Novakom Đokovićem.

Njihove zajedničke uspomene traju još od Rolan Garosa 2019. godine, kada je upravo francuski teškaš bio specijalni gost i izvlačio kuglice na zvaničnom žrebu. Četiri godine kasnije, 2023, Riner je imao posebnu čast da Noletu lično uruči šampionski pehar na Mastersu u Parizu.

1/4 Vidi galeriju Đoković u meču protiv Ambera na startu ATP turnira u Bazelu Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia