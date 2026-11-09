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Riedi, rođen 2002. godine u Frauenfeldu, dugo je važio za jednog od najperspektivnijih izdanaka švajcarske škole tenisa. Tokom 2025. godine zabeležio je i debi u glavnom žrebu Vimbldona, a potom napravio sjajan rezultat plasmanom u osminu finala US Opena, gde ga je tek u borbi za četvrtfinale eliminisao Aleks de Minor.

Međutim, iza terena i rezultatskih iskoraka odvijala se mučna drama van očiju javnosti. Poslednjih meseci prošao je kroz pravu golgotu sa čak četiri hirurška zahvata, od kojih je poslednji bio ovog leta kada je morao da operiše ručni zglob neposredno nakon čelendžera u Ilkliju.

U potresnoj ispovesti na svom Instagram nalogu, mladi teniser otkrio je da se godinama unazad u tišini rvao sa teškom anksioznošću, napadima panike i mračnim mislima, dok ljudi iz njegovog najbližeg okruženja o tom unutrašnjem paklu nisu znali gotovo ništa.

"21. jun 2024. godine. Dan koji nikada neću zaboraviti. Tog dana moj život se zauvek promenio. Došao sam do tačke u kojoj sam pokušao da oduzmem sebi život. Ne želim da ulazim u razloge ili detalje, ali želim da govorim o tome jer mentalno zdravlje zaslužuje mnogo više pažnje. Dugo sam se borio sa anksioznošću, napadima panike i unutrašnjom borbom koju većina ljudi oko mene nije mogla da vidi", napisao je Riedi.

1/5 Vidi galeriju Leandro Riedi Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

"Uz najbolju stručnu pomoć koju sam mogao da poželim, podršku najbližih i mnogo rada na sebi, polako sam uspeo da se vratim. Danas sam neverovatno ponosan što mogu da kažem da su te misli nestale. Iskreno sam srećan, zahvalan na svom životu i radujem se budućnosti."

"Ovo iskustvo promenilo je moj pogled na sve. Naučio sam da pobede i uspesi ne znače mnogo ako niste dobro sami sa sobom. Moje zdravlje, moja sreća i moj život uvek će biti na prvom mestu. Naravno, život i dalje donosi borbe. Moje telo je tokom godina prošlo kroz mnogo toga, nekoliko operacija, povreda i neuspeha. I dalje me čekaju izazovi, fizički i mentalni, ali danas znam koliko je važno da vodim računa o sebi i zatražim pomoć kada mi je potrebna."

Riedi je priznao da će mu taj 21. jun 2024. godine zauvek ostati urezan u pamćenju, ali je istakao da je danas neizmerno ponosan na put oporavka koji je prešao i bitku koju je uspeo da dobije.

"Taj datum nikada neću zaboraviti. Pronaći izlaz iz svega toga bila je jedna od najtežih stvari koje sam ikada morao da uradim. Neverovatno sam ponosan na to koliko sam napredovao. Ne delim ovo da bih izazvao sažaljenje, već zato što će vredeti ako makar jedna osoba pročita ovu poruku i shvati da nije sama."

Poslao je moćnu poruku svima koji prolaze kroz ovakve probleme.

"Ako se borite sa nečim, molim vas, razgovarajte sa nekim. Obratite se ljudima koji su vam bliski. Potražite stručnu pomoć. Nema ničeg sramotnog u tome da tražite pomoć. Ja sam živi dokaz da stvari mogu da postanu bolje. Niste sami", zaključio je švajcarski teniser.