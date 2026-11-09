BELORUSKINJA SJAJNO STARTOVALA: Sabalenka savladala Muhovu na Završnom turniru u Indijan Velsu
Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je večeras Čehinju Karolinu Muhovu 7:6 (7:2), 7:5 u meču prvog kola Druge grupe na Završnom turniru sezone u Indijan Velsu.
Meč je trajao jedan sat i 53 minuta. Sabalenka je druga teniserka sveta, dok se Muhova nalazi na sedmom mestu WTA liste. Ovo je bio šesti međusobni duel beloruske i češke teniserke, a treći trijumf Sabalenke.
U drugom meču prvog kola Druge grupe kasnije večeras će igrati Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Elina Svitolina.
Sutra će biti odigrani mečevi drugog kola Prve grupe, a sastaće se: Marta Kostjuk (Ukrajina) - Džesika Pegula (SAD) i Koko Gof (SAD) - Linda Noskova (Češka).
Plasman u polufinale izboriće po dve prvoplasirane teniserke iz grupe.
Turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 10 miliona dolara