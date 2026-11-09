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Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je večeras Čehinju Karolinu Muhovu 7:6 (7:2), 7:5 u meču prvog kola Druge grupe na Završnom turniru sezone u Indijan Velsu.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka na Mastersu u Sinsinatiju Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia, Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 53 minuta. Sabalenka je druga teniserka sveta, dok se Muhova nalazi na sedmom mestu WTA liste. Ovo je bio šesti međusobni duel beloruske i češke teniserke, a treći trijumf Sabalenke.

U drugom meču prvog kola Druge grupe kasnije večeras će igrati Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Elina Svitolina.

Sutra će biti odigrani mečevi drugog kola Prve grupe, a sastaće se: Marta Kostjuk (Ukrajina) - Džesika Pegula (SAD) i Koko Gof (SAD) - Linda Noskova (Češka).

Plasman u polufinale izboriće po dve prvoplasirane teniserke iz grupe.

Turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 10 miliona dolara