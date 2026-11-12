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Ruska teniserka Mira Andrejeva pobedila je prošle noći Beloruskinju Arinu Sabalenku sa 6:4, 6:0 u drugom kolu Grupe B Završnog WTA turnira u Indijan Velsu.

Andrejeva se ovom pobedom plasirala u polufinale, što znači da je Čehinja Karolina Muhova i definitivno eliminisana.

Ruskinja nije dobro počela meč, pošto je gubila sa 1:4 u prvom setu, ali je nakon toga preokrenula rezultat i na kraju stigla do ubedljive pobede posle 62 minuta igre.

"Sebi bih dala jaku osmicu. Da biste zaslužili desetku, morate da odigrate najbolji meč u životu. Osećam da je ovo bilo dobro, solidno, ali ne dovoljno sjajno za desetku", rekla je Andrejeva posle meča.

Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uprkos porazu, Sabalenka i dalje ima šanse za plasman u polufinale Završnog WTA turnira, pošto će se ona i Ukrajinka Elina Svitolina u poslednjem kolu boriti za drugo mesto u grupi.

Sabalenka je dobila šest od prethodnih sedam međusobnih duela protiv Svitoline.

Kurir Sport / Beta

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Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju Izvor: Eurosport