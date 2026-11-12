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Da li znate za jednu zajedničku aktivnost najboljeg tenisera u istoriji, Novaka Đokovića, i njegovog oca Srđana?

Novak i Srđan često zajedno gledaju snuker - sport koji možda javnost i nije očekivala da oni prate. A sve zbog - legendarnog Ronija O'Salivena!

"Ja sam njegov fan! Zbog njega sam počeo da gledam snuker, kao i moj otac Srđan. Samo sam Ronija gledao. Imali smo i interakciju po prvi put i bilo je sjajno. Drago mi je što je došao ovde i nadam se da ćemo odigrati neku partiju snukera. Probao sam, nisam toliko dobar u tome, teško je. Roni je zaista sjajan i voli da se šali", rekao je jednom prilikom Novak.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li znate za paklenu životnu priču Ronija O'Salivena?

Roni O Saliven je bio čudo od deteta u snukeru, ali sa 16 godina njegov svet se potpuno raspao.

Njegov otac, koji mu je bio glavni uzor i mentalna podrška u građenju karijere, osuđen je na doživotnu robiju zbog ubistva u noćnom klubu 1992. godine.

Otac zbog ubistva završio u zatvoru, majka zbog utajne poreza

- Kada sam imao 16 godina, svet mi se srušio. Igrao sam snuker previše se trudeći jer nisam želeo da se moj otac iz zatvora oseća odgovornim ako ostvarim loš rezultat. Stavio sam ogroman teret na svoja leđa. Osećao sam se kao da nosim čitav svet na ramenima.

Samo dve godine kasnije, Njegova majka je osuđena na godinu dana zatvora zbog utaje poreza. Sa samo 19 godina, Roni je morao samostalno da se brine o mlađoj sestri, dok je istovremeno pobeđivao na svetskim turnirima i odlazio u posete roditeljima u zatvor.

1/5 Vidi galeriju Roni O Saliven Foto: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia, Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin / You Tube

- Kada su mi odvodili oca nakon izricanja presude, samo je pogledao ka ženi i rekao: 'Samo reci mom dečku da pobeđuje.' To je bilo to. Pre 30 godina... To me je potpuno uništilo. Mislio sam: 'Ma je**š snuker, ješ sve.' Želeo sam samo normalnu porodicu, a ne sve ovo. Izgledalo je kao san, ali kad pogledam unazad, bio je to košmar. Svi su videli da implodiram. Da sam izbacio sve iz sebe što sam osećao, zatvorili bi me jer bih bio opasnost po samog sebe.

Borba sa unutrašnjim demonima

Pritisak i traume iz mladosti odveli su ga u višegodišnju depresiju, alkoholizam i tešku zavisnost od narkotika.

Često je javno priznavao da je konzumirao marihuanu i alkohol neposredno pre mečeva kako bi mogao uopšte da funkcioniše na turnirima. Godine 1998. oduzeta mu je titula na Irish Mastersu jer je bio pozitivan na kanabis.

Iako je 2001. osvojio svoju prvu titulu svetskog šampiona, umesto slavlja, iste večeri pozvao je SOS telefon za prevenciju samoubistva zbog teških depresivnih epizoda.

Incidenti i genijalnost na terenu

Njegov neprikosnoveni talenat uvek je išao ruku pod ruku sa nepredvidivim ponašanjem: Drži rekord za najbrži maksimim break (147 poena) u istoriji - počistio je sto za samo 5 minuta i 8 sekundi 1997. godine.

Zbog frustracije sopstvenom igrom, znao je da usred meča i pred punim dvoranama jednostavno preda borbu, rukuje se sa protivnikom i napusti dvoranu (kao protiv Stivena Hendrija 2006.). Eksperimentisao je sa prekidima karijere, radom na farmi i raznim terapijama ne bi li pronašao mir van snuker stola.

Preokret i rehabilitacija

Spas je pronašao u rehabilitaciji, trčanju i radu sa sportskim psihologom Dr Stivom Pitersom. Otac mu je pušten iz zatvora 2010. godine posle 18 odsluženih godina, što mu je donelo prekopotrebni duševni mir.

- Otišao sam na rehabilitaciju (Anonimni Alkoholičari i Narkomani) i godinama sam se borio jer nisam mogao da prihvatim da sam zavisnik. Pre sam pokušavao da 'pijem razumno' i doživljavao potpuni neuspeh. Zbog alkohola i droge sam izgubio šest ili sedam godina karijere. Pio sam i uzimao supstance samo da bih se uklopio i pobegao od depresije. Ali na kraju, bolje je biti čist i depresivan nego na drogama i depresivan - bar znaš šta stvarno osećaš.

Uspesima na stolu i dalje dominira (sedam svetskih titula, osam Mastersa i osam UK šampionata), a njegov život je ostao sinonim za borbu protiv sopstvenih ubedljivo najtežih protivnika - sopstvenih demona.

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