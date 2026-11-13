ZAVRŠNI TURNIR
ODREĐENE GRUPE ZA TORINO! Zverev i Alkaraz saznali protivnike
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Prvi teniser sveta, Nemac Aleksander Zverev igraće u grupi "Džon Mekinro" protiv Amerikanca Bena Šeltona, Francuza Artura Fisa i Španca Rafaela Hodara na Završnom mastersu u Torinu, određeno je žrebom.
Španac Karlos Alkaraz predvodi grupu "Ivan Lendl" u kojoj su još i Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo.
Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
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Zverev je dvostruki šampion ovog turnira, pošto je trofej podizao 2018. i 2021. godine, dok će Alkaras pokušati da prvi put trijumfuje na poslednjem turniru u sezoni.
Medvedev je osvojio titulu 2020. godine, dok Šelton beleži svoj drugi nastup na turniru. ; Koboli, Fis, Tijafo i Hodar su debitanti. ; Završni masters u Torinu igra se od 15. do 22. novembra.
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