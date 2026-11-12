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Publika u krcatoj Inalpi Areni će u nedelju 15. Novembra od 11 časova pozdraviti prve dublere sveta – par Heliovara/Paten protiv osmih Brazilaca Luza i Matosa.

Od 14 časova ćemo gledati dvostrukog osvajača ovog turnira i prvi put prvog igrača sveta na kraju sezone Sašu Zvereva protiv najboljeg mladog igrača u istoriji tenisa Rafaela Hodara, koji je za jednu godinu od učesnika ATP Nekst Džen turnira došao do uloge direktnog učesnika turnira osmorice najboljih na svetu. Nemac je eliminsao Španca u četvrtfinalu Rolan Garosa na putu do njegove prve Grend Slem titule (3:0) ali se očekuje da će ovo biti drugačiji meč barem po toku i sadržaju.

Aleksander Zverev Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

U terminu od 6 popodne nastupa četvrti par na rang-listi Arevaljo/Pavić protiv šestih Francuza Aribaža i Olivetija, a ne pre pola 9 uveče u reprizi polufinala iz Bazela treći Ben Šelton i šesti Artur Fis (2:1 za Amerikanca do sada).

U ponedeljak 16. novembra od 11 časova ujutru gledamo višestruke šampione, špansko-argentinski par Granoljers-Zebaljos i italijane Boleli-Vavasori, a od 2 sata popodne briljantnog sedmostrukog Grend Slem šampiona i prošlonedeljnog osvajača Pariza Alkaraza (2) protiv sedmog Amerikanca Tijafoa (takođe 2-1 za bolje plasiranog, poslednji meč odigran pre 2 godine).

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Česti sparing-partner treće godine uzastopce odsutnog Novaka Đokovića Kristijan Herison u dublu sa veteranom Skupskim u ulozi drugih nosilaca igraju protiv sjajnih Nemaca Kravica i Puca (7), a program drugog dana od pola 9 uveče završavaju četvrti Danil Medvedev i – posle Sinerovog povlačenja usled povrede – jedina domaća perjanica u singlu Flavio Koboli (5).

Zanimljivo je da su i njih dvojica do sada odigrali samo tri meča, a da bolje plasirani Medvedev i u ovom slučaju ima prednost od 2:1 – što svedoči o izbalansiranosti učesnika ovogodišnjeg Završnog Mastersa u Torinu.