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Pegula je, u poslednjem meču u Grupi 1, odservirala rekordnih 16 asova u karijeri i spasila meč loptu pre nego što je osvojila poslednja tri gema i slavila posle dva sata i 45 minuta igre.

Ona je postala prva teniserka koja je dobila meč na WTA finalu nakon što je spasila meč loptu još od Simone Halep 2019. godine.

"Sve vreme sam govorila sebi: 'Ovo bi mogao da bude tvoj poslednji meč u godini, zato izađi i bori se, pa ćeš moći da hodaš uzdignute glave do kraja godine'. Ali definitivno sam želela još jednu šansu da ostanem ovde", rekla je Pegula posle meča.

Protiv Andrejeve za finale

Ovom pobedom, Pegula je završila takmičenje u Grupi 1 sa učinkom od dve pobede i jednim porazom i zauzela drugo mesto. Njena pobeda je iz daljeg takmičenja eliminisala Koko Gof.

Pegula će za plasman u finale igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, što će biti njihov prvi međusobni susret.

Noskova je već ranije obezbedila plasman u polufinale gde čeka pobednicu iz duela Eline Svitoline i Arine Sabalenke.

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