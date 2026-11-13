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Nakon učešća na mastersu u Parizu Novak Đoković je posetio Hilandar, a odatle su na društvene mreže stigle njegove fotografije.

Sada je isplivala nova, a na njemu se vidi da Novaku društvo prave otac Srđan i stric Goran.

"Proslavljeni srpski teniser Novak Đoković ovih dana boravi na Svetoj Gori, gde je posetio manastir Hilandar. On je danas prisustvovao svečanom bogosluženju povodom ktitorske slave manastira, praznika Svetog blagovernog kralja Milutina, koje je održano u hilandarskom sabornom hramu", stajalo je u objavi Instagram naloga "hilandar_org".

Fotografiju je napravio monah Milutin Hilandarac.

Atina, pa Sveta Gora

Inače, Novak Đoković se nalazi u Grčkoj već neko vreme.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Poznato je da je u petak, 6. novembra bio prisutan na evroligaškoj utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda u Pireju.

Nakon toga je otišao u Hilandar, a s obzirom na to da je za njega sezona završena, pitanje je do kada će boraviti u ovoj zemlji.

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