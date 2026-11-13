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Novak Đoković poznat je po rekordima koje je postavio u tenisu, ali i po posebnom ukusu kada je reč o luksuzu. Saradnja sa čuvenim švajcarskim brendom Hublot iznedrila je nesvakidašnji komad časovničarstva – sat napravljen od recikliranih teniskih reketa i majica koje je koristio najbolji teniser svih vremena.

Kako piše portal Satovi i nakit, model „Big Bang Unico Novak Đoković“ predstavljen je kao posebno izdanje, inspirisano uspesima srpskog asa i njegovim partnerstvom sa kompanijom Hublot, čiji je ambasador postao 2021. godine.

Ono što ovaj sat izdvaja od drugih luksuznih modela jeste materijal od kojeg je napravljen. Kućište i okvir izrađeni su od posebnog kompozita koji sadrži delove 25 Đokovićevih Head reketa, kao i 32 Lacoste polo majice koje je nosio tokom sezone 2023. godine.

Upravo je ta sezona ostala upamćena po Novakovom osvajanju tri grend slem trofeja i dolasku do rekordne 24. titule na najvećim turnirima. Tako su predmeti koji su bili deo njegovih sportskih uspeha dobili potpuno novi život.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sat ima svetloplavo mat kućište prečnika 42 milimetra, a posebno je zanimljiv podatak da teži svega 49,5 grama u jednoj od ponuđenih kombinacija, što ga čini lakšim od teniske loptice. Hublot je za izradu koristio i posebno Gorilla staklo, kako bi dodatno smanjio težinu.

U njegovom srcu nalazi se Unico Manufacture mehanizam sastavljen od 354 elementa, sa rezervom snage od 72 sata. Dizajn je upotpunjen detaljima koji jasno asociraju na tenis, uključujući dugme hronografa u boji teniske loptice, kao i Đokovićev logo na kazaljci i rotoru.

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Posebnost ovog modela ogleda se i u činjenici da dolazi sa četiri različita kaiša, među kojima su Lacoste sportski kaiš, plavi elastični, svetloplavi Velcro i beli gumeni kaiš.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković zasadio na Fruškoj gori palme i masline Foto: Printskrin Tik Tok

Reč je o ograničenoj seriji od svega 100 primeraka, namenjenoj ljubiteljima luksuznih satova i kolekcionarima. Prema pisanju portala Satovi i nakit, početna cena ovog ekskluzivnog modela iznosila je čak 54.900 evra.

Đoković je tako dobio sat koji nije samo luksuzni modni detalj, već i svojevrsni podsetnik na jednu od najuspešnijih sezona u njegovoj karijeri.