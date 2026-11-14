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Samo od novčanih nagrada sa turnira Novak Đoković je tokom svoje neverovatne karijere zaradio blizu 200 miliona dolara, a računajući i sponzorske ugovore ukupna suma je znatno veća.

Zato ne čudi što je Novak, zajedno sa članovima porodice, donosio odluke da deo zarade izdvoji za nekretnine širom sveta.

Đoković je pažljivo birao lokacije, ali i u šta će uložiti.

Prema informacijama koje su dospele do javnosti, srpski teniser je za nekretnine izdvojio preko 21 miliona dolara.

Monte Karlo, stan

Monako je bila prva lokacija za Đokovića kada je pazario izvan Srbije. U francuskoj kneževini, Novak je već dugo vlasnik stana u jednoj zgradi pored okeana.

Zgrada u Monte Karlu u kojoj Novak Đoković ima stan Foto: Google Maps Printscreen

Njujork, dva stana na Menhetnu

Još 2017. godine se pojavila informacija da je Đoković izdvojio više od 10 miliona dolara za dva stana unutar jedne zgrade.

Prema navodima, dva stana koja su dospela u njegovo vlasništvo nalazila su se u različitim delovima zgrade.

Majami, penthaus prodao 2021. godine

U slično vreme, Novak je kupio i Penthaus u Majamiju u zgradi koju je dizajnirao isti arhitekta koji je radio zgradu u Njujorku.

Za nekretninu u Floridi Đoković je potrošio 5,77 miliona dolara.

Prema navodima, čim je izgradnja završena 2019. godine penthaus je stavljen na prodaju i prodat je dve godine kasnije za šest miliona dolara.

Marbelja, vila

Vilu u ovom španskom letovalištu Đoković je kupio 2020. godine za oko 11 miliona dolara. Radi se o kući sa devet spavaćih soba koja poseduje kućni bioskop, teretanu, tursko kupatilo, bazen i privatni teniski teren.

1/11 Vidi galeriju Kuća Novaka Đokovića u Marbelji Foto: Printscreen Youtube / The Luxonomist

Crna Gora, stan

Đoković je, nakon venčanja sa suprugom Jelenom, prodao nekretninu iz Tivta, odnosno Porto Montenegra, a kupio je nekretninu u Portonovom, odnosno u mestu Kumbor.

1/4 Vidi galeriju Portonovi Foto: Youtube prtscr / MediaBiro, Promo, Kurir

Srbija

Prema navodima, Novak Đoković je 2018. godine kupio penthaus u elitnom naselju West 65 za oko 550.000 evra. Porodica Đoković vlasnik je vile kod Pavlovačkog jezera u blizini Rume na Fruškoj gori.

Takođe, Đokovići su kupili i kuću na prostranom placu na Kosmaju.

1/9 Vidi galeriju Kuća Novaka Đokovića na Kosmaju Foto: Petar Aleksic

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