Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je 11. i 12. novembra 2026. ponovo posetio manastir Hilandar na Svetoj Gori.



Ova Novakova poseta velikoj srpskoj pravoslavnoj svetinji ima posebnu simboliku, jer je Đoković došao posle završetka takmičarske sezone, u društvu oca Srđana i strica Gorana, te prisustvovao svečanom bogosluženju povodom praznika Svetog kralja Milutina.

Novak Đoković tokom mastersa u Parizu Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Hilandaru se vraća

Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči jeste da Hilandar za Novaka Đokovića nije samo istorijska i verska znamenitost. On je još pre mnogo godina govorio koliko mu je boravak u toj svetinji značio i koliko želi da se tamo vrati. Prema objavi samog manastira Hilandar, Novak je ovih dana boravio u "Bogorodičinom vrtu", kako se često naziva Sveta Gora i prisustvovao svečanoj proslavi ktitorske slave manastira. Njegovu fotografiju sa stricem i ocem napravio je monah Milutin Hilandarac.

Zanimljivo je da je Novak Đoković prvi put posetio Hilandar 2009. godine. Tada je došao takođe sa ocem Srđanom i stricem Goranom, a društvo su mu pravila braća Marko i Đorđe. O tom iskustvu govorio je 2013. godine za američki magazin "The New Yorker".

- Poseta Svetoj Gori i manastiru Hilandar 2009. za mene je bila jedinstveno iskustvo. Posle toga, svaki put jedva čekam da se vratim tamo - kazao je Novak Đoković i dodao:

- Crkve su mesta na kojima čovek može da pronađe unzrašnji mir, da se posveti mislima i razgovara o stvarima o kojima ne bi govorio na drugim mestima. Meni je to važno, s obzirom na pritisak koji svakodnevno nosi život profesionalnog sportiste.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković na Hilandaru 2026. Foto: Foto: Hilandar, Printskrin/X

Drveni krstić

Tada je posebno upečatljivo bilo, što je dobio drveni krstić iz Hilandara, koji je godinama nosio oko vrata, uključujući i tokom teniskih turnira. Mnoge navijače Novaka Đokovića interesuje koliko puta je on bio na Svetoj Gori. Prema dokumentaciji koja je dostupna javnosti, Nole je dva puta posetio Hilandar, 2009. i 2026. godine. Međutim, možda je bio u nekim posetama za koje nije želeo da dospeju u javnost, pa ovu informaciju treba uzeti sa rezervom.

Novak nikada nije skrivao da mu je pravoslavna vera važna. O tome je govorio u intervjuima, nosio je krst oko vrata i posecivao pravoslavne svetinje, kao što su manastiri Ostrog u Crnoj Gori, Studenica i Žiča, te Hram Svetog Save u Beogradu.

- Pre nego što sam sportista, ja sam pravoslavni hrišćanin - ponosno je izgovorio Đoković.

Novak Đoković sa krstom oko vrata sa Hilandara Foto: Profimedia

Orden Svetog Save

Ova rečenica se često navodi kao ilustracija njegovog odnosa prema pravoslavlju. Treba je posmatrati kao njegov javno izražen lični stav, a ne kao nešto što drugi mogu da procenjuju umesto njega.



Srpska pravoslavna crkva dodelila je 2011. godine Novaku Đokoviću Orden Svetog Save prvog stepena. To je jedno od najznačajnijih priznanja koje SPC dodeljuje za doprinos i zasluge, a Novak ga je primio od blaženopočivšeg patrijarha Irineja.