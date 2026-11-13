Španski teniser Karlos Alkaras bio je primoran da ranije završi trening pred start Završnog mastersa u Torinu.
ZAVRŠNI MASTERS
ŠPANAC U PROBLEMU PRED ZAVRŠNI TURNIR SEZONE: Alkaras iznenada prekinuo trening...
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Karlitos je ovog petka imao stomačnih problema od doručka,nije želeo mnogo da se napreže i trening je okončao 20 minuta pre roka, prenose španski mediji.
Treći igrač planete bio je okružen celim svojim timom; Samjuelom Lopesom, Alvarom Alkarasom, Huančom Morenom, Albertom Ljedom i Albertom Molinom.
Alkaras i dalje ima stabilizator preko desnog kolena, ali to ne predstavlja problem za njegovo kretanje.
To je demonstrirao u četvrtak na treningu visokog intenziteta gde je pobedio Sašu Zvereva, svetskog broja jedan.
Karlos će imati vremena da se oporavi od ovih tegoba, jer prvi meč protiv Frensisa Tijafoa na programu je u ponedeljak od 14.00 časova.
Alkaras će se u petak popodne fotografisati sa preostalih sedam učesnika Završnog mastersa.
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