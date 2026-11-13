Argentinski teniser Tijago Agustin Tirante plasirao se u finale ATP turnira u Stokholmu, pošto je u polufinalu pobedio Čileanca Alehandra Tabila rezultatom 7:5, 7:6 (7:1).
Tenis
SENZACIJA U STOKHOLMU: Tirante srušio favorita i izborio finale ATP turnira
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Meč je trajao sat i 48 minuta. Tabilo je 31. teniser, dok je Tirante 51. na ATP listi.
Argentinski teniser je prvi set dobio nakon što je oduzeo servis Tabilu u 11. gemu.
Oba tenisera su napravila po jedan brejk u drugom setu, a Tirante je bio bolji u taj-brejku rezultatom 7:1.
Tirante će u finalu igrati protiv pobednika meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija.
ATP turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 723.435 evra.
(Beta)
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