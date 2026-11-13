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Meč je trajao sat i 48 minuta. Tabilo je 31. teniser, dok je Tirante 51. na ATP listi.

Argentinski teniser je prvi set dobio nakon što je oduzeo servis Tabilu u 11. gemu.

Oba tenisera su napravila po jedan brejk u drugom setu, a Tirante je bio bolji u taj-brejku rezultatom 7:1.

Tirante će u finalu igrati protiv pobednika meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija.

ATP turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 723.435 evra.

(Beta)

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir