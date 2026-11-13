Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u finale ATP turnira u Stokholmu, pošto je u polufinalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 6:4, 6:2.
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FRIC BRUTALNO PREGАZIO MUZETIJA: Amerikanac zakazao finale u Stokholmu
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Meč je trajao 63 minuta. Fric je 10. teniser, dok je Muzeti 25. na ATP listi.
Američki teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Muzetiju za ubedljivu pobedu i plasman u finale turnira u Švedskoj.
Fric će sutra u finalu igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea, koji je ranije danas savladao Alehandra Tabila sa 7:5, 7:6 (7:1).
Tirante će se u finalu boriti za prvu titulu u karijeri, a Fric će pokušati da dođe do 12. ATP trofeja.
Turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 723.435 evra.
(Beta)
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