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Meč je trajao 63 minuta. Fric je 10. teniser, dok je Muzeti 25. na ATP listi.

Američki teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Muzetiju za ubedljivu pobedu i plasman u finale turnira u Švedskoj.

Fric će sutra u finalu igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea, koji je ranije danas savladao Alehandra Tabila sa 7:5, 7:6 (7:1).

Tirante će se u finalu boriti za prvu titulu u karijeri, a Fric će pokušati da dođe do 12. ATP trofeja.

Turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 723.435 evra.

(Beta)