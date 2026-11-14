Sjajna igra Andrejeve na Završnom WTA turniru...
Tenis
MIRA ANDREJEVA KAO FURIJA! Ruskinja izgubila samo tri gema i pregazila Dajanu Šnajder!
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Ruska teniserka Mira Andrejeva pobedila je sunarodnicu Dajanu Šnajder u dva seta, 6:2, 6:1, u poslednjem trećem kolu grupne faze Završnog WTA turnira u Indijan Velsu.
Treća teniserka sveta pobedila je 11. na svetskoj rang-listi posle 56 minuta.
Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Ona je šest puta oduzela servis Šnajder, koja je napravila jedan brejk.
Andrejeva se već plasirala u polufinale Završnog turnira i u subotu će igrati protiv Amerikanke Džesike Pegule.
Šnajder je kao zamena igrala ovaj meč, pošto se zbog bolesti sa turnira povukla Čehinja Karolna Muhova, koja je prethodno pretrpela oba poraza i izgubila šanse za plasman.
Kurir Sport / Beta
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