Slušaj vest

Sezona je za Arinu Sabalenku završena na prilično razočaravajući način. Četvorostruka grend slem šampionka eliminisana je sa Završnog mastersa nakon poraza od Eline Svitoline. Ukrajinska teniserka je ovim trijumfom obezbedila prolaz u nokaut fazu turnira, slavivši rezultatom 6:3, 3:6, 6:1.

1/5 Vidi galeriju Arina Sabalenka na Završnom WTA turniru Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Ovakvom ishodu značajno je doprineo i njen prethodni meč u kojem je Mira Andrejeva savladala Beloruskinju maksimalnim rezultatom (2:0), oduzevši joj tom prilikom čak 11 gemova u nizu. Sa druge strane, Svitolina, o kojoj se u medijima u poslednje vreme više pisalo zbog privatnog života nego zbog samog tenisa, nastavlja takmičenje. Kao drugoplasirana u grupi B, odmah iza Andrejeve, ukrajinska predstavnica će se u polufinalu sastati sa Lindom Noskovom.

Iako je nakon osvojenog drugog seta (6:3) delovalo da bi Sabalenka mogla da napravi potpuni preokret, usledio je njen neshvatljiv pad. Početak odlučujućeg seta doneo joj je brejk i vođstvo od 1:0, ali je Svitolina nakon toga preuzela potpunu kontrolu i osvojila sve preostale gemove do kraja meča. Nekadašnja najbolja teniserka planete je u trenucima nemoći svoj bes iskaljivala na reketu, a u pojedinim momentima je samo rezignirano sedela pored terena.

Najlošiji učinak od 2022. godine

Ovako slab bilans na kraju godine Sabalenka nije zabeležila još od 2022. Tokom ove sezone ostala je bez trofeja na Australijan openu i US openu, pretrpevši poraze u oba grend slem finala. Iako je uspela da osvoji tri titule na drugim turnirima, to joj nije bilo dovoljno da sačuva lidersku poziciju na WTA listi. Njenu vladavinu dugu 99 nedelja prekinula je Jelena Ribakina, koja je preuzela prvo mesto.

I pored svega, Sabalenkina konstantnost se ne može osporiti. Na poslednjih 16 velikih turnira, čak 13 puta je stizala barem do polufinala, što i dalje potvrđuje njenu pripadnost samom teniskom vrhu. Ipak, jasno je da će morati da napravi dodatni iskorak ukoliko želi da nastavi da ispisuje stranice teniske istorije.

BONUS VIDEO: