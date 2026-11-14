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Američki teniser Tejlor Fric osvojio je ATP turnir u Stokholmu, pošto je u finalu savladao Argentinca Tijaga Agustina Tirantea rezultatom 6:2, 4:6, 7:6.

Dvadesetdevetogodišnji Amerikanac do trofeja je došao posle dva sata i 14 minuta borbe, u meču u kojem je morao da prebrodi veliki otpor protivnika koji je prvi put igrao ATP finale.

1/5 Vidi galeriju Tejlor Fric Foto: Dita Alangkara/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Fric je odlično otvorio susret i osvojio prvi set, ali je Tirante uspeo da uzvrati i izbori odlučujući treći set. U njemu nijedan teniser nije dozvolio rivalu brejk loptu, pa je pobednik odlučen u taj-brejku, u kojem je Amerikanac bio sigurniji.

Amerikanac je prethodno ove godine osvojio turnir serije ATP 500 u Vašingtonu, a trijumfom u Stokholmu nastavio je impresivan niz – već petu uzastopnu sezonu osvaja najmanje dve ATP titule.ž

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