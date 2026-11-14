nije mu bilo lako

nije mu bilo lako

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Danas je Novak Đoković sinonim za neverovatnu fizičku spremnost, izdržljivost i sposobnost da igra mečeve koji traju satima. Međutim, malo ko zna da je najbolji teniser svih vremena tokom prvih godina profesionalne karijere imao ozbiljne zdravstvene probleme koji su ga često sprečavali da pruži maksimum na terenu.

Problemi su bili toliko izraženi da je Novak u pojedinim trenucima imao poteškoće sa disanjem, osećao ogromnu iscrpljenost, vrtoglavicu, a dešavalo se i da povraća tokom mečeva. Iako je naporno trenirao i vodio računa o fizičkoj pripremi, njegovo telo jednostavno nije moglo da izdrži napore kojima je bilo izloženo.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Đoković je kasnije u svojoj knjizi "Serviraj za pobedu" otkrio da su se problemi javljali još od tinejdžerskih dana. Često se budio umoran, imao je osećaj nadutosti, a tokom velikih mečeva dolazilo je do ozbiljnih fizičkih kriza.

Jedan od najtežih trenutaka dogodio se na Australijan openu 2010. godine, kada je u četvrtfinalu igrao protiv Žo-Vilfreda Conge. Novak je dobio treći set, ali je potom potpuno fizički pao. Imao je stomačne probleme, povraćao je i nije mogao normalno da se kreće. Na kraju je izgubio meč rezultatom 3:2.

Taj susret bio je jedan od trenutaka koji su pokazali da problem nije samo u fizičkoj pripremi.

SUSRET KOJI MU JE PROMENIO ŽIVOT

Prekretnica se dogodila tokom 2010. godine, kada je Novak upoznao doktora Igora Četojevića, koji je posumnjao da njegovi zdravstveni problemi imaju veze sa ishranom.

Nakon dodatnih provera, utvrđena je izražena netolerancija na pšenicu i mlečne proizvode, odnosno osetljivost na gluten i određene namirnice.

1/13 Vidi galeriju Novak Đoković na meču protiv Botika van de Zandšulpa Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Za Novaka je to bila velika promena. Njegova porodica imala je piceriju, a hleb, testenina i pica bili su deo svakodnevnog života.

Ipak, odlučio je da posluša savet i dve nedelje potpuno izbaci gluten iz ishrane.

Rezultati su, prema njegovom svedočenju, bili neverovatni. Počeo je bolje da spava, imao je više energije, osećao se lakše i mnogo spremnije za fizičke napore.

Posebno zanimljiv detalj dogodio se kada je nakon perioda bez glutena ponovo pojeo đevrek. Novak je opisao da se ubrzo osećao tromo, umorno i kao da ima mamurluk.

OD ZDRAVSTVENIH PROBLEMA DO ISTORIJSKE SEZONE

Promena ishrane bila je jedan od važnih delova transformacije koja je usledila. Novak je nastavio da radi na fizičkoj pripremi, mentalnoj snazi i oporavku, a rezultati su ubrzo postali vidljivi.

Već 2011. godine odigrao je jednu od najboljih sezona u istoriji tenisa. Osvojio je tri grend slem titule, započeo neverovatni niz pobeda i prvi put u karijeri stigao na prvo mesto ATP liste.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Čovek koji je samo godinu dana ranije imao problema da izdrži pojedine mečeve postao je teniser koji je mogao da igra satima i da u najtežim trenucima fizički nadmaši protivnike.

Novak je kasnije isticao da mu je promena načina ishrane pomogla da bolje razume sopstveno telo i da je to bila jedna od najvažnijih odluka u njegovoj karijeri.

Njegova priča ostaje podsetnik da iza najvećih sportskih uspeha često stoje i borbe koje publika nikada ne vidi.

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