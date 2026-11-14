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Smrt nekadašnje srpske teniserke Tatjane Ječmenice ostavila je veliku prazninu u životima njenih najbližih, a posebno njenog supruga Darka Jevtića, koji je u emotivnoj ispovesti govorio o velikom gubitku, bolu koji ne prolazi i trenucima koji su zauvek promenili njegov život.

„Kako je počeo njen život, kako je trajao, kako se završio, to je bilo u stilu Tatjane Ječmenice. I sa velikim mojim ponosom – Jevtić“, rekao je Darko, ne uspevajući da sakrije emocije.

Posebno potresne bile su njegove reči o tragediji i osećaju da nije uspeo da zaštiti suprugu.

„Ja je u tom trenutku nisam zaštitio i to nikada sebi neću oprostiti“, priznao je kroz suze.

Jevtić je otkrio i koliko se njegov svet promenio nakon Tatjanine smrti. Kako je istakao, u takvim trenucima sve ono što je ranije bilo važno odjednom gubi smisao.

„Sad ne mogu da vam objasnim, ali postane nekako sve bezvredno u tom trenutku. Sve postane bezvredno. Sve u životu postane bezvredno“, ispričao je on.

Sin Aleksa naveća podrška

U najtežim danima veliku podršku pružio mu je sin Aleksa, čiji su svakodnevni dolasci bili od ogromnog značaja.

„Onda je Aleksa počeo da dolazi svaki dan i to mi je pomoglo jako“, rekao je Darko.

Govorio je i o Tatjaninom temperamentu, brzini kojom je živela i energiji koja ju je krasila. Njegovo poređenje posebno je odjeknulo.

„I ona definitivno nije bila maratonac, jer njen život je bio ultrabrz. Njena majka Vera, koja je isto bila dobar, ali rekreativni sportista, jednom prilikom mi je rekla: 'Da li možeš da zamisliš, Darko, da je ona mogla drugačije da ode?'“

1/12 Vidi galeriju Tatjana Ječmenica Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Darko je otkrio i da nijednog trenutka nije pomislio da bi ishod mogao biti tragičan.

„Tih 24 dana, nikad, ali nikad nisam pomislio na ovaj ishod“, rekao je Jevtić.

Posebno su ga pogodile reči njegovog prijatelja koji je pokušao da mu objasni kako izgleda život nakon ovakvog gubitka.

„Moj prijatelj Sale Danilović mi je rekao jednu situaciju i u pravu je sto posto. Kaže: Dare, to što ti pričaju da vreme leči sve, to ne postoji. Ili se navikneš da živiš sa tim ili ne, i to je to. Ali da vreme nešto leči, to sigurno ne postoji“, ispričao je Darko.

Tragedija koja je zauvek promenila živote

Podsetimo, Tatjana Ječmenica izgubila je život 13. februara 2026. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda, kod petlje Orlovača. U sudaru putničkog i teretnog vozila nekadašnja teniserka zadobila je povrede od kojih je preminula, dok je njen suprug Darko Jevtić teško povređen i prevezen u bolnicu.

Tatjana je iza sebe ostavila značajan trag u srpskom tenisu. Bila je profesionalna teniserka, nekada 72. igračica sveta, a nakon završetka karijere obavljala je i funkciju selektorke Fed kup reprezentacije Srbije.

Njena smrt potresla je sportsku javnost, ali i sve one koji su je poznavali.

Ispovest njenog supruga još jednom je pokazala koliko je teško nastaviti život nakon gubitka voljene osobe i koliko neke rane, ma koliko vremena prošlo, nikada zaista ne zarastu.