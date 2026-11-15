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Grad-rekorder po broju domačinstava turnira-krune ATP sezone je Njujork (Medison Skver Garden) sa 13 finala, O2 Arena u Londonu druga sa 12, Frankfurt (Festhale) i Torino trenutno dele treće mesto sa 6 – ali je Italija potpisala ugovor o domaćinstvu do 2030. godine – što će je učvrstiti na trećem mestu po broju izvedenih Završnih Mastersa sezone u istoj zemlji, ako ne i gradu.

Format takmičenja odvija se po sistemu “svakog sa svakim” uz 8 igrača/timova podeljenih u dve grupe po četiri učesnika. Svi mečevi u singlu igraju se na dva dobijena seta – uz odučujući taj-brejk u svakom setu, uključujući i finale. Svi mečevi u dublu igraće se na dva dobijena seta (bez prednosti), uz odlučujući super-taj-brejk, što takmičenje čini dinamičnijim i zanimljivijim za praćenje. Prvi nosioci u singlu i dublu (Zverev, Heliovara/Paten) postavljeni su u grupe „Džon Mekinro“ i „Tod Vudbridž“. Drugi nosioci u singlu i dublu (Alkaraz, Herison/Skupski) postavljeni su su u grupe „Ivan Lendl“ i „Mark Vudford“. Igrači/timovi postavljeni od 3. do 8. mesta zatim su žrebom raspoređeni u parove, pri čemu je prvi izvučeni plasiran u singlu i dublu u grupu „Džon Mekinnro“ (Ben Šelton) i „Tod Vudbridž“ (Arevaljo/Pavić). Grupna faza će odrediti četiri igrača/tima za polufinale, nakon čega se takmičenje nastavlja po eliminacionom sistemu, gde pobednik svake grupe (sa najboljim ukupnim učinkom) biva smešten u odvojene polufinalne kostura tako da igra daje protiv drugoplasiranog u singlu/dublu iz druge grupe i obrnuto. Ako su dva ili više igrača/timova izjednačeni nakon mečeva po grupama, izjednačenje će se rešavati prema veoma složenoj proceduri kvalifikacija za polufinale (broju pobeda, broju ukupno odigranih mečeva, međusobnom skoru, procentu osvojenih setova ili gemova, renkingu posle poslednjeg turnira pred Završni Masters itd.).

U nagradno-novčanom smislu, završni turnir sezone je izuzetno profitabilan, gde dve alternative u singlu (De Minor, Fric) dobijaju po 156 hiljada dolara – a kolege u dublu (Andreoci/Ginar, Keš/Glaspul) po 51,700 dolara po paru. Učesnici glavnog žreba u singlu nagrađeni su sa 338,000 dolara (dubl par 134,200). Svaka pobeda u mečevima po grupama donosi 405,000 dolara (kod dublova 96,600 po paru), uspeh u polufinalu million i 206 hiljada dolara (kod dublova 178,500), pobeda u finalu dva miliona i 412 hiljada dolara (u dublu 356,800) – a u slučaju da je “ušati trofej” osvojen bez poraza – fascinantnih pet miliona 171 hiljada dolara za singl-igrača (odnosno 959,300 za dubl par).

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev Foto: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

U bodovnom smislu – svaka pobeda po grupama za oba profila takmičara im donosi 200 ATP bodova, pobeda u polufinalu 400, osvajanje turnira 500 a konačni trijumf bez poraza u pet mečeva čak 1500 ATP bodova.

Kod singl-igrača, Džon Mekinro grupu predvodi najbolji igrač sezone Saša Zverev, gde je ovo 29-godišnjem Nemcu 9 nastup uz skor 18-12 i 2 osvojene titule. Ove sezone Saša je ostvario rekordnih 65 pobeda (uz 18 poraza) i osvojio prva dva Grend Slema u karijeri. Drugi u grupi je učesnik na ovom turniru tek po drugi put 24-godišnji Amerikanac Ben Šelton (skor od 0-3 iz prošle godine) koji je ove sezone ostvario 45 pobeda (uz 19 poraza) i osvojio 4 trofeja na različitim podlogama. Treći u ovoj grupi je 22-godišnji Artur Fis, debitant i prvi Francuz posle Monfisa (London 2016). koji učestvuje na ovom turniru – uz skor 39-16 i dve osvojene titule ove godine, a četvrti – fascinantni 20-godišnjak Rafael Hodar, debitant sa skorom 49-15 i jednom osvojenom ATP titulom u sezoni za teniske anale.

Perjanica grupe Ivan Lendl je prošlogodišnji finalista, 23-godišnji Karlos Alkaraz u svom četvrtom nastupu u Torinu (skor 7-5), koji je ove godine uz 42 pobede (I 5 poraza) osvojio 5 titula na turneji. Iza njega je osvajač trofeja iz 2020., 30-godišnji Rus Danil Medvedev, u svom sedmom nastupu (skor 12-11) i 4 ovogodišnje titule sa turneje (uz skor 52-20). Treći učesnik grupe Lendl u svojoj najboljoj sezoni u karijeri je 24-godišnji debitant Flavio Koboli, koji je uz svoje prvo Grend Slem finale ostvario skor od 36-24 i osvojio jednu ATP titulu na turneji. Poslednji učesnik je 28-godišnji debitant Amerikanac Franses Tijafo, sa skorom 44-21 i jednom osvojenom ATP titulom u 2026.

Kurir sport / Vuk Brajović