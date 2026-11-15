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Novak Đoković i dalje ima realne šanse da se domogne jedanaeste titule na Australijan openu, ocenio je čuveni teniski stručnjak Rik Mejsi, ali je naglasio da je za takav podvig neophodno da se poklope tačno tri ključna faktora.

- Jasno je da Novakov uspeh zavisi od mnogo stvari. Prvo, mora da ima brze mečeve. Ne sme da igra pet setova pa onda to opet da uradi. U tom slučaju nema šanse za titulu - počeo je Mejsi.

- Drugo, mora da ima prilično dobar žreb. Sada je dvanaesti – mogao da ima veoma težak raspored u finišu - dodao je.

Dodao je Mejsi da Novak mora da ima dobar žreb.

- I treće, ne sme da igra i protiv Sinera i protiv Alkaraza - kaže Mejsi.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Usledila je prava lavina komplimenata na račun srpskog asa, ali uz jedno jasno upozorenje.

- Đoković zna kako da pobedi. On ima gren slemove u zadnjem džepu. Zato ne mislim da je nemoguće da osvoji Australijan Open, ali biće mu mnogo teže u 2027, nego u 2026. Jer sada protivnici znaju da imaju veće šanse protiv njega a to je važno.

Dodao je i da konkurenti sada veoma dobro znaju da mogu da ga savladaju.

- Njegovi rivali su sada svesni da više ne igraju protiv GOAT-a, već protiv suparnika protiv koga imaju šanse. A to menja način razmišljanja.