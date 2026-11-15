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Rusla teniserka Mira Andrejeva pobednica je WTA finala u Indijan Velsu, pošto je večeras u finalu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu rezultatom 7:5, 6:3.

Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Meč je trajao sat i 49 minuta, a Ruskinja je do trofeja došla bez izgubljenog seta.

WTA finale u Indijan Velsu igralo se za nagradni fond od 10 miliona dolara.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka