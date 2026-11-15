WTA finale u Indijan Velsu igralo se za nagradni fond od 10 miliona dolara
Tenis
RUSKINJA DOMINANTNO DO TITULE: Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila WTA finale u Indijan Velsu
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Rusla teniserka Mira Andrejeva pobednica je WTA finala u Indijan Velsu, pošto je večeras u finalu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu rezultatom 7:5, 6:3.
Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
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Meč je trajao sat i 49 minuta, a Ruskinja je do trofeja došla bez izgubljenog seta.
WTA finale u Indijan Velsu igralo se za nagradni fond od 10 miliona dolara.
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