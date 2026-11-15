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Američki teniser Ben Šelton savladao je večeras Francuza Artura Fisa rezultatom 6:2, 3:6, 6:3 u prvom meču drugog kola grupe Džon Mekinro na ATP finalu u Torinu.

Ben Šelton na US openu Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Šelton je stigao do prvog trijumfa u karijeri na ATP finalu, a u utorak ga čeka svetski broj 1 Saša Zverev, koji je ranije danas savladao mladog Španca Rafaela Hodara 6:4, 6:4.

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