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Novak Đoković još ne razmišlja o povlačenju, već ima jasnu želju da se takmiči na najvišem nivou i u narednim sezonama. Ipak, legendarni Džon Mekinro sada je izneo prognozu koja bi mogla da iznenadi tenisku javnost - smatra da bi 2027. godina mogla da bude poslednja u blistavoj karijeri srpskog asa!

Amerikanac je o Novakovoj budućnosti govorio nakon sezone pune uspona i padova. Đoković je godinu otvorio plasmanom u finale Australijan opena, potom stigao do polufinala Vimbldona, ali je usledio težak period, uključujući i poraz u prvom kolu US Opena.

Ipak, Novak je još jednom pokazao da nije rekao poslednju reč. U Pekingu je osvojio turnir i stigao do 102. titule u karijeri, ali pitanje je koliko dugo njegovo telo može da prati ambicije koje ga i dalje pokreću.

1/4 Vidi galeriju Đoković u meču protiv Ambera na startu ATP turnira u Bazelu Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Mekinro ne isključuje oproštaj već 2027. godine

Legendarni Amerikanac smatra da godine počinju da igraju sve značajniju ulogu u Đokovićevoj karijeri. Ipak, ističe da je pred Novakom teška odluka, jer bi prerani odlazak mogao da znači i propuštenu priliku za još neki veliki trofej.

"Pre svega, Novak Đoković ima 39 godina, što je u tenisu, uključujući i mene, daleko iznad granice do koje većina igrača stigne. Ne želiš da dođeš u situaciju da se zapitaš: "Zašto sam prestao kada sam možda mogao da osvojim još nešto?" Upravo sa tim se Novak sada suočava", rekao je Mekinro.

Potom je podsetio na Đokovićev nastup u Melburnu, gde je pokazao da i dalje može da se bori za najveće trofeje.

"Stigao je do finala Australijan opena i verovatno razmišlja: "Možda mogu da osvojim još jedan." Da li će se povući 2027. godine? Deluje da bi to moglo da se dogodi uskoro. Rekao bih da je to sasvim realna mogućnost, ali sačekajmo još malo", poručio je Amerikanac.

Mekinro smatra da bi naredna godina mogla da bude prelomna. Njegove reči ponovo su pokrenule priče o budućnosti čoveka koji je osvojio 24 grend slem titule.

Đoković otkrio gde želi da odigra poslednji meč

Za razliku od Mekinrovih predviđanja, Novak je ranije govorio o cilju koji bi voleo da ostvari pre nego što završi karijeru. Srpski as nije objavio kada planira da se povuče, ali je više puta istakao da želi da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

U razgovoru za španski "Sport" u avgustu ove godine, Đoković je otkrio da bi voleo da upravo tamo stavi tačku na jednu od najvećih teniskih karijera – sa srpskom zastavom na ramenima.

"Mislim da je to san i cilj, ali i želja. Više puta sam to rekao poslednjih godina: želeo bih da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da to mogu da postignem. Videćemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje telo reagovati, kao i od mnogih drugih faktora", poručio je Đoković.

Objasnio je i da je zbog porodice i drugih životnih obaveza već promenio raspored i da više ne igra na toliko turnira kao ranije.

"Tenis ostaje u središtu mog profesionalnog života, ali želim da pronađem i ravnotežu. Ipak, i dalje se nadam da ću stići do Olimpijskih igara i tako završiti karijeru, sa srpskom zastavom na ramenima", istakao je Novak.

Mekinro veruje da bi 2027. mogla da bude godina velikog oproštaja, dok Đoković kao svoju poslednju veliku želju vidi Los Anđeles i Olimpijske igre 2028. godine. Konačna odluka je, naravno, samo njegova. Do tada, ljubitelji tenisa nadaju se da će Novak još dugo ostati na terenu.