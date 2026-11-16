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Veliki skandal potresa teniski svet!

Arina Sabalenka našla se na udaru žestokih kritika nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak sa njenog meča protiv Ukrajinke Eline Svitoline. Čitači sa usana tvrde da je najbolja beloruska teniserka izgovorila brutalne psovke na račun Ukrajinaca, a čitava priča dobila je dodatnu težinu zbog ratnih tenzija između dve zemlje.

Sporni trenutak dogodio se tokom njihovog duela na završnom WTA turniru u Indijan Velsu, u kojem je Svitolina slavila sa 6:3, 3:6, 6:1 i eliminisala Sabalenku iz takmičenja. Nakon jednog od poena, kamere su zabeležile Beloruskinju kako vidno uznemirena nešto govori, gestikulira i pomera usne.

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukla je objava ukrajinskog teniskog naloga "BTU". Uz video su navedene dve moguće verzije onoga što je Sabalenka navodno izgovorila na ruskom jeziku. Prema jednom tumačenju, psovala je Ukrajince u množini, dok druga verzija sugeriše da je uvreda bila upućena ukrajinskoj teniserki.

Sabalenka prekinula ćutanje: „Nije bilo upućeno Elini“

Nakon što je snimak postao viralan i izazvao lavinu reakcija, Sabalenka je odlučila da se oglasi putem Instagrama. Nije precizirala koje je tačno reči izgovorila, ali je kategorično poručila da njena reakcija nije bila usmerena ka Svitolini.

"Želim da razjasnim nešto iz svog nedavnog meča o čemu se priča na internetu. Moja izjava nije bila upućena Elini. Bila sam frustrirana zbog male grupe gledalaca koji su agresivno slavili moje greške i u tom trenutku sam emotivno reagovala", napisala je Beloruskinja.

Potom je priznala da je mogla drugačije da reaguje i uputila izvinjenje svima koji su se osetili uvređenim.

"Trebalo je drugačije da se izborim sa frustracijom i izvinjavam se svima koje sam uvredila. Elina je odigrala sjajan meč i želim joj sve najbolje u nastavku turnira", poručila je Sabalenka.

Njeno objašnjenje, međutim, nije zaustavilo raspravu. Posebno zbog činjenice da se sve dogodilo na meču protiv ukrajinske teniserke, u atmosferi koja je već godinama opterećena političkim i ratnim tenzijama.

Svitolina poslala jasnu poruku, Ukrajinci ponovo u centru pažnje

Ni Elina Svitolina nije ostala potpuno po strani. Nakon plasmana u finale, Ukrajinka je govorila o atmosferi tokom mečeva protiv Sabalenke i podršci koju dobija od svojih sunarodnika na tribinama.

!Kao što vidimo, ima mnogo Ukrajinaca i mnogo ukrajinskih zastava. Naravno da žele da pobedim u ovom meču", rekla je Svitolina, a zatim dodala da je tokom ranijih susreta bilo neprijatnih komentara na njen račun u vezi sa ratom.

Ukrajinka je istakla i da se nada da će njihovi međusobni mečevi biti ispraćeni uz poštovanje.

Podsetimo, ukrajinske teniserke od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine ne rukuju se sa protivnicama iz Rusije i Belorusije. Takav stav zauzela je i Svitolina, pa izostanak rukovanja nakon meča sa Sabalenkom nije bio iznenađenje.

Kontroverza je izazvala reakcije i van teniskih terena. Pojedini komentatori i javne ličnosti tražili su da WTA reaguje, dok je ukrajinski opozicioni političar Pavel Latuška zatražio sankcije za Beloruskinju.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde da je Sabalenka izgovorila reči koje joj se pripisuju, niti je WTA objavio odluku o eventualnoj kazni. Jedno je sigurno - snimak je ponovo otvorio bolnu temu odnosa između ukrajinskih i beloruskih teniserki, a Sabalenkino izvinjenje nije stavilo tačku na buru koja je nastala.