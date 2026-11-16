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Mira Andrejeva završila je sezonu na spektakularan način - titulom na Završnom WTA turniru, milionskom nagradom i luksuznim unikatnim automobilom. Ipak, postoji jedan problem: ova 19-godišnja vlasnica prave sportske zveri na četiri točka još nema vozačku dozvolu!

Andrejeva je u finalu u Indijan Velsu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu rezultatom 7:5, 6:3 i tako osvojila jedan od najvećih trofeja u karijeri. Do titule je stigla bez izgubljenog seta, pobedivši u svih pet mečeva na turniru. Za veliki uspeh nagrađena je sa 3,37 miliona dolara, ali i specijalno izrađenim "Mercedesom" koji je privukao ogromnu pažnju.

U pitanju je Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+, kabriolet koji pokreće 4,0-litarski V8 biturbo motor sa čak 476 konjskih snaga i 700 Nm obrtnog momenta. Od nule do 100 kilometara na čas stiže za svega 3,9 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 295 kilometara na čas.

A koliko košta ova zver?

Standardni model na evropskom tržištu ima osnovnu cenu od oko 170.000 evra, dok pojedine verzije i tržišta dostižu i višu cenu. Automobil koji je pripao Andrejevoj, međutim, nije običan primerak iz salona – napravljen je po posebnoj narudžbini kroz Mercedesov program MANUFAKTUR Made to Measure. Njegova zvanična vrednost nije objavljena, pa bi zbog unikatne opreme i personalizacije mogao da vredi i više od osnovnog modela.

Automobil je izrađen po posebnoj narudžbini, a posebnu pažnju privlači njegova ultraljubičasta ljubičasta boja, inspirisana bojama WTA turnira.

Luksuz nije izostao ni u unutrašnjosti. Kabina je opremljena belom "Nappa" kožom i detaljima od karbona, dok se na naslonima za glavu nalazi oznaka WTA Finals. Posebni detalji, uključujući i personalizovanu oznaku sa imenom šampionke, čine ovaj primerak jedinstvenim.

Andrejeva je tokom ceremonije dodele trofeja dobila ključeve, a zatim odmah sela za volan kako bi razgledala svoj novi automobil. Međutim, za vožnju će ipak morati još malo da sačeka.

1/5 Vidi galeriju Mira Andrejeva Foto: Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Biću princeza na suvozačkom mestu"

Mlada teniserka nije pokušavala da sakrije da joj nedostaje vozačka dozvola, ali je čitavu situaciju okrenula na šalu. Štaviše, priznala je da joj je luksuzni "Mercedes" sada dodatna motivacija da što pre položi vozački ispit.

"Ovo je neverovatna motivacija da što pre dobijem vozačku dozvolu. Ipak, želim da pokušam da provozam automobil makar nekoliko metara. Sigurna sam da ću uspeti, ili ću bar malo zatrubiti", našalila se Andrejeva.

A ako joj polaganje ne pođe za rukom, već ima rezervni plan.

"U svom timu imam petoro ljudi koji mogu da me voze. Mogu zauvek da ostanem princeza na suvozačkom mestu. I to je jedna od opcija", poručila je uz osmeh.