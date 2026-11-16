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Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, prihvatio je poziv za učešće na spektakularnom egzibicionom turniru "Šest kraljeva slema", gde ga u Rijadu očekuju najveće zvezde ovog sporta, ali i borba za izuzetno bogatu novčanu nagradu.

Takmičenje u Saudijskoj Arabiji biće održano 27, 28. i 30. decembra, u ANB Areni, a organizatori su okupili šest vrhunskih igrača. Pored Đokovića, na turniru će nastupiti Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Tejlor Fric, Aleks de Minor i Amerikanac Lirner Tijen, koji je prvobitno dobio mesto povređenog Janika Sinera.

Ipak, najviše pažnje privlači upravo Novak, koji će imati posebnu privilegiju - direktan plasman u polufinale. Razlog je jednostavan: Đoković i Alkaraz imaju najviše osvojenih grend slem titula među učesnicima, pa ne moraju da igraju četvrtfinale.

Milioni na stolu, a Novak ima poseban motiv

"Šest kraljeva slema" već je stekao reputaciju jednog od najunosnijih teniskih egzibicionih turnira. Koliko je novac u Rijadu ozbiljan pokazuje podatak iz prethodna dva izdanja: svaki učesnik dobijao je 1,5 miliona dolara samo za nastup, dok je ukupna zarada šampiona dostizala čak šest miliona dolara, uključujući garantovani honorar.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković - Šest kraljeva slema Foto: Felice Calabro' / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, FELICE CALABRO'/IPA / Sipa Press / Profimedia, Felice Calabro' / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

To je iznos koji ovaj turnir izdvaja od gotovo svih drugih teniskih takmičenja. Ipak, važno je naglasiti da organizatori za izdanje 2026. još nisu zvanično potvrdili da će nagradni fond biti identičan prethodnim godinama.

Đoković će, osim finansijskog motiva, imati i dodatni razlog da pruži maksimum. Trofej u Rijadu još nije osvojio, a u prethodna dva izdanja imao je različite rezultate. Godine 2024. savladao je Rafaela Nadala u meču za treće mesto, dok je 2025. završio takmičenje porazom od Tejlora Frica u borbi za istu poziciju.

Čeka ga težak put do finala

Novak će prvi meč odigrati 28. decembra, kada će mu rival biti pobednik duela između Aleksa de Minora i Lirnera Tijena, prema trenutno objavljenom žrebu. Australijanac i Amerikanac sastaju se u četvrtfinalu, a njihov okršaj odlučiće ko će izaći na megdan srpskom asu.

U drugom polufinalu snage će odmeriti Karlos Alkaraz i pobednik susreta Aleksandra Zvereva i Tejlora Frica.

Finale i meč za treće mesto zakazani su za 30. decembar, dok je 29. decembar predviđen za odmor.

Posebnu pažnju privlači i pitanje učešća Janika Sinera. Italijan je prvobitno odustao zbog problema sa kolenom, pa je njegovo mesto pripalo Tijenu. Međutim, početkom novembra pojavile su se informacije da bi Siner ipak mogao da se vrati za decembarski turnir, dok zvanično objavljeni žreb i dalje navodi Tijena. Situaciju zato treba pratiti do konačne potvrde organizatora.

Spektakl koji ne donosi ATP bodove

Iako će na jednom mestu biti okupljeni neki od najboljih tenisera sveta, "Šest kraljeva slema" nije zvanični ATP turnir i rezultati se ne računaju za svetsku rang-listu. Reč je o egzibicionom takmičenju koje je deo saudijske manifestacije Rijad sezon, a prenosiće ga "Netfliks".

Turnir je prvobitno trebalo da bude održan u oktobru, ali je pomeren za kraj decembra zbog organizacionih i logističkih izazova, kako su saopštili organizatori.

Đoković tako dobija još jednu priliku da godinu završi na velikoj sceni, protiv najjače konkurencije i uz mogućnost da se domogne jednog od najvrednijih trofeja u svetu egzibicionog tenisa.