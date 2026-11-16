U drugom meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl", večeras će se sastati peti teniser sveta Rus Danil Medvedev i šesti igrač sveta Italijan Flavio Koboli.
TORINO
KARLITOS SILOVIT NA STARTU: Alkaras pobedio Tijafoa na Završnom mastersu u Torinu
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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras pobedio je danas osmog igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle dva seta, 6:2, 6:2, u meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl" na Završnom mastersu u Torinu.
Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
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Meč je trajao sat i devet minuta.
Alkaras je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijafo nije osvojio nijedan brejk.
U drugom meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl", večeras će se sastati peti teniser sveta Rus Danil Medvedev i šesti igrač sveta Italijan Flavio Koboli.
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