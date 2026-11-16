Slušaj vest

Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras pobedio je danas osmog igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle dva seta, 6:2, 6:2, u meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl" na Završnom mastersu u Torinu.

Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Meč je trajao sat i devet minuta.

Alkaras je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijafo nije osvojio nijedan brejk.

U drugom meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl", večeras će se sastati peti teniser sveta Rus Danil Medvedev i šesti igrač sveta Italijan Flavio Koboli.

Ne propustiteTenisŠPANAC U PROBLEMU PRED ZAVRŠNI TURNIR SEZONE: Alkaras iznenada prekinuo trening...
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ ODUŠEVIO REČIMA O ŠELTONU POSLE OSVAJANJA MASTERSA U PARIZU: "On je sjajan igrač, čovek i šampion..."
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ OSVOJIO MASTERS U PARIZU! Španac posle neviđene drame pobedio Šeltona u finalu!
Karlos Alkaraz
TenisKARLOS ALKARAZ POSLAO JASNU PORUKU BENU ŠELTONU: "Želim da mu se osvetim!"
Karlos Alkaraz

00:23
Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir