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Prirodno je da je razgovor sa medijima protekao u odličnom raspoloženju, a na prvi komentar da ponekad deluje nezaustavljivo i pitanje da li je on toga ponekad sam svestan u igri, Alkaraz odgovara:

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

“Iskreno, nemam baš taj osećaj, ali mi je ponekad veoma ugodno u svakom aspektu igre. Osećam se kao da sam bolji od protivnika u svakom aspektu igre. Možda vam to tako deluje, ali u mojoj glavi doživljaj je isključivo takav. Kada vraćam svaki servis, kada osetim da on ne može toliko da nametne svoju igru, ja sve vreme diktiram ritam meča. I zato, kada steknem taj osećaj, sve ide prilično dobro po mene!”

Da li je današnji meč bio po nečemu poseban ili drugačiji u odnosu na četiri predhodna izdanja u Torinu, s obzirom na to da si ove godine morao da prebrodiš tešku povredu?

“Ne, nisam osećao da je bio poseban od drugih. Nastupati ovde je uvek privilegija za mene, poseban osećaj plasirati se i igrati sa najboljima tokom ove izuzetne nedelje. Bez obzira na to da li ću se plasirati u polufinale ili ne, mislim da je sjajno iskustvo nastupati ovde. Ovo je bila zaista drugačija godina za mene, ali dolazak ovde i nastup u ovom meču nisu bili posebniji od ostalih”, insistira on.

Pre mesec dana neki bi možda rekli da je dvoranski beton tvoja najgora podloga, ali sada si osvojio Beč, Pariz. Da li osećaš da sada možeš da igraš svoj najbolji tenis i na ovoj podlozi?

“Uvek sam govorio da nisam loš u dvorani, već da su drugi igrači bili malo bolji od mene. (smeh) Bilo je samo pitanje vremena, sticanja većeg iskustva, razumevanja kako treba da igram u dvorani – i mislim da dolazim do te tačke. Počinjem da shvatam kako treba da igram, kako bi tenis trebalo da se igra u dvorani. Stekao sam mnogo iskustva. Svaki put kada igram na ovoj podlozi imam sve više samopouzdanja, i zaista sam srećan što mogu svima da pokažem da ovde mogu da igram dobar tenis. Mogu da se nosim sa bilo kim ko ima snažne servise, snažne udarce, ravne udarce, i da budem u stanju da dobijam takve mečeve. Drago mi je što vidim da dostižem nivo za koji sam oduvek mislio da mogu da ga ostvarim”, ističe Alkaraz.

Deluje da se dobro krećeš po terenu, ali koliko si zabrinut za svoje desno koleno? Da li ti je zadavalo probleme u izazovnijim momentima tokom meča?

“Jeste li videli kako se dobro krećem? Eto, to je sve što treba da znam! (smeh) Osećam se kao da se krećem sasvim normalno, ali to je nešto o čemu vodim računa svakog dana. Zajedno sa svojim fizioterapeutom posvećujem jako puno pažnje tome da van terena radim sve kako treba kako bih bio u dobroj formi i ne dozvolim da mi koleno pravi previše problema. Trenutno se osećam zaista odlično u kretanju po terenu i nastaviću da vodim računa o tome na pravi način”, naglašava za kraj prošlogodišnji finalista.

Samo 69 minuta bilo je danas potrebno trećem igraču sveta Karlosu Alkarazu da nanese i treći poraz u karijeri debitantu na Završnom Mastersu u Torinu, Amerikancu Fransesu Tijafou sa 6–2, 6–2. Prirodno je da je razgovor sa medijima protekao u odličnom raspoloženju, a na prvi komentar da ponekad deluje nezaustavljivo i pitanje da li je on toga ponekad sam svestan u igri, Alkaraz odgovara:

“Iskreno, nemam baš taj osećaj, ali mi je ponekad veoma ugodno u svakom aspektu igre. Osećam se kao da sam bolji od protivnika u svakom aspektu igre. Možda vam to tako deluje, ali u mojoj glavi doživljaj je isključivo takav. Kada vraćam svaki servis, kada osetim da on ne može toliko da nametne svoju igru, ja sve vreme diktiram ritam meča. I zato, kada steknem taj osećaj, sve ide prilično dobro po mene!”

Da li je današnji meč bio po nečemu poseban ili drugačiji u odnosu na četiri predhodna izdanja u Torinu, s obzirom na to da si ove godine morao da prebrodiš tešku povredu?

“Ne, nisam osećao da je bio poseban od drugih. Nastupati ovde je uvek privilegija za mene, poseban osećaj plasirati se i igrati sa najboljima tokom ove izuzetne nedelje. Bez obzira na to da li ću se plasirati u polufinale ili ne, mislim da je sjajno iskustvo nastupati ovde. Ovo je bila zaista drugačija godina za mene, ali dolazak ovde i nastup u ovom meču nisu bili posebniji od ostalih”, insistira on.

Pre mesec dana neki bi možda rekli da je dvoranski beton tvoja najgora podloga, ali sada si osvojio Beč, Pariz. Da li osećaš da sada možeš da igraš svoj najbolji tenis i na ovoj podlozi?

“Uvek sam govorio da nisam loš u dvorani, već da su drugi igrači bili malo bolji od mene. (smeh) Bilo je samo pitanje vremena, sticanja većeg iskustva, razumevanja kako treba da igram u dvorani – i mislim da dolazim do te tačke. Počinjem da shvatam kako treba da igram, kako bi tenis trebalo da se igra u dvorani. Stekao sam mnogo iskustva. Svaki put kada igram na ovoj podlozi imam sve više samopouzdanja, i zaista sam srećan što mogu svima da pokažem da ovde mogu da igram dobar tenis. Mogu da se nosim sa bilo kim ko ima snažne servise, snažne udarce, ravne udarce, i da budem u stanju da dobijam takve mečeve. Drago mi je što vidim da dostižem nivo za koji sam oduvek mislio da mogu da ga ostvarim”, ističe Alkaraz.

Deluje da se dobro krećeš po terenu, ali koliko si zabrinut za svoje desno koleno? Da li ti je zadavalo probleme u izazovnijim momentima tokom meča?

“Jeste li videli kako se dobro krećem? Eto, to je sve što treba da znam! (smeh) Osećam se kao da se krećem sasvim normalno, ali to je nešto o čemu vodim računa svakog dana. Zajedno sa svojim fizioterapeutom posvećujem jako puno pažnje tome da van terena radim sve kako treba kako bih bio u dobroj formi i ne dozvolim da mi koleno pravi previše problema. Trenutno se osećam zaista odlično u kretanju po terenu i nastaviću da vodim računa o tome na pravi način”, naglašava za kraj prošlogodišnji finalista.