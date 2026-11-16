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Britanska teniserka Džodi Baridž našla se na meti jezivih uvreda i pretnji smrću nakon povratka na WTA tur posle 16 meseci pauze.

Njen povratak nije prošao kako je želela, pošto je poražena od Vašnavi Adkar na turniru u Čenaju, nakon čega su pojedini korisnici društvenih mreža počeli da je optužuju za nameštanje meča. Ubrzo su usledile brojne uvredljive poruke, pa čak i pretnje smrću.

Džodi Baridž Foto: Jacob King / PA Images / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Baridž je odlučila da javno pokaže kakve poruke dobija, uz ironičan komentar: "Lep doček po povratku na tur. Sad se sećam zašto sam otišla".

Među porukama se našla i jeziva pretnja: "Nadam se da ćeš umreti u mukama"

Na njen slučaj reagovala je i nemačka teniserka Eva Lis, koja je označila WTA i upitala kada će konačno biti preduzete konkretne mere.

Baridž je istakla da se ovakve stvari dešavaju gotovo posle svakog meča, bez obzira na to da li teniser pobedi ili izgubi, a kao jedan od glavnih problema navela je klađenje i dostupnost različitih vrsta opklada.

Iz WTA su pružili podršku britanskoj teniserki i prijavili pretnje putem sistema za praćenje nasilja na internetu. Prema podacima kompanije Signify Group, klađenje je bilo povezano sa 59 odsto ozbiljnih uvreda upućenih teniserima tokom 2025. godine.

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