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Nemački teniser Aleksandar Zverev rekao je večeras da je ove godine imao najbolju sezonu u karijeri, nakon što mu je u Torinu uručen trofej za prvog igrača sveta na ATP listi na kraju godine.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Zverev je ove godine osvojio dve grend slem titule na Rolan Garosu i Ju Es openu, a igrao je i u finalu Vimbldona i u polufinalu Australijan opena.

"Velika mi je čast što držim ovaj trofej u rukama i što sam deo ove proslave. Kada sam prošle godine igrao na ovom turniru, mislio sam: 'Možda mogu da osvojim grend slem. Možda mogu da ostvarim dobre rezultate tokom godine'. Ali nisam ni zamišljao da ću stajati ovde sa ovim peharom u rukama", rekao je Zverev tokom ceremonije na Završnom ATP turniru u Torinu.

"Biti prvi teniser sveta na kraju godine nešto je zaista posebno. To je najveće dostignuće u mojoj karijeri. ;Osvojiti dva grend slema, igrati finale Vimbldona. Ovo je najbolja godina u mom životu, a osvajanje ovog trofeja predstavlja savršen završetak sezone", dodao je nemački teniser koji je ove sezone ostvario 66 pobeda.

Njegovi najveći rivali Španac Karlos Alkaras i Italijan Janik Siner propustili su duže periode u ovoj sezoni zbog povreda, što je Zverev iskoristio i napredovao do prvog mesta na ATP listi.

Zverev je postao 30. teniser osvajač prvog mesta na ATP listi.

"Definitivno mislim da sam imao najbolju sezonu od svih tenisera", rekao je Zverev nakon što je u nedelju pobedio Španca Rafaela Hodara u prvom meču na završnom Mastersu.

Alkaras je zbog povrede desnog kolena propustio četiri i po meseca takmičenja, uključujući dva grend slema, dok je Siner ranije završio sezonu i nije igrao još od Vimbldona zbog povrede desnog kolena.

"Kada se sve uzme u obzir, najvažnije je imati najbolju sezonu i najboljih 12 meseci, a mislim da sam upravo ja imao najboljih 12 meseci", rekao je Zverev.

Zverev ove godine ima učinak od četiri pobede i devet poraza protiv tenisera iz prvih 10 na ATP listi, a nije uspeo da pobedi ni Alkarasa ni Sinera.

Upitan da li ga rasprave o njegovim rezultatima protiv tenisera iz prvih 10 motivišu, Zverev je odgovorio odrično.

"To je samo buka koju čujete sa strane. Ne obraćam previše pažnje na to", rekao je Zverev.