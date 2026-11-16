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.Peti teniser sveta pobedio je posle sat i 26 minuta.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Medvedev dobio 7:4.

Teniseri su u drugom setu bili sigurni u gemovima u kojima su servirali sve do završnice, kada je Medvedev u sedmom i devetom gemu oduzeo servis protivniku i posle druge meč lopte zabeležio pobedu.

Ranije danas u toj grupi Španac Karlos Alkaras pobedio je Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:2, 6:2.

U drugom kolu u sredu Medvedev će igrati protiv Alkarasa, a Hodar protiv Tijafoa.