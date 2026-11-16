Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je večeras šestog igrača sveta Italijana Flavija Kobolija posle dva seta, 7:6, 6:3, u meču prvog kola Grupe "Ivan Lendl", na Završnom ATP turniru u Torinu.
TORINO
RUS POČISTIO ITALIJANA: Medvedev pobedio Kobolija na Završnom ATP turniru
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.Peti teniser sveta pobedio je posle sat i 26 minuta.
U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Medvedev dobio 7:4.
Teniseri su u drugom setu bili sigurni u gemovima u kojima su servirali sve do završnice, kada je Medvedev u sedmom i devetom gemu oduzeo servis protivniku i posle druge meč lopte zabeležio pobedu.
Ranije danas u toj grupi Španac Karlos Alkaras pobedio je Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:2, 6:2.
U drugom kolu u sredu Medvedev će igrati protiv Alkarasa, a Hodar protiv Tijafoa.
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